Qatar 365 dévoile des textiles uniques fabriqués à partir de la soie de la Néphile dorée et met à l’honneur l’art ancestral du tissage de tapis.

Au-delà de leur utilité et de leur beauté, les textiles peuvent nous aider à comprendre les traditions et la culture d’un pays ou d’une région. L’équipe de Qatar 365 a suivi deux expositions mettant à l’honneur les textiles.

Aadel Haleem s’est d’abord rendu à l’exposition Golden Spider Silk au musée d’art islamique de Doha, qui présente une cape tissée avec le fil de la Néphile dorée, originaire de Madagascar. Le chef-d’œuvre exposé est unique au monde. La production et l’incorporation de la soie ont nécessité deux ans et 1,2 million d’araignées.

Le musée d’art islamique abrite des textiles du monde entier, notamment d’Afrique, d’Asie et d’Europe. Aadel a pu accéder aux coulisses et observer comment Dominika Kostolníková restaure les textiles avant de les exposer. Elle commence par étudier la composition et la technique du tissu, puis elle choisit et applique soigneusement le traitement approprié.

Enfin, Laila Humairah a traversé la ville pour se rendre à Design Doha, la nouvelle biennale organisée par Qatar Museum, et s’est entretenue avec Maryam Omar, la créatrice de Weaving Poems, une exposition consacrée à l’art du tissage de tapis par les femmes afghanes. La collaboration de 10 mois entre l’artiste et les tisserandes a mis en évidence leur engagement inébranlable à préserver leur artisanat ancestral, suscitant respect et admiration.

Weaving Poems a été organisée par Turquoise Mountain, une organisation à but non lucratif fondée par le roi Charles III en 2006. Initialement axée sur le soutien aux familles d’artisans en Afghanistan, la fondation a depuis élargi son champ d’action à d’autres pays. Sa mission est de préserver l’artisanat traditionnel et le patrimoine culturel menacés de disparition.