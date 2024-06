La réponse du Hamas au plan de cessez-le-feu à Gaza examinée

L'adoption lundi d'une résolution américaine au Conseil de sécurité de l'ONU va-t-elle accélérer la fin du conflit à Gaza ?

Hier, le Hamas et le Jihad Islamique ont répondu à cette proposition de cessez-le-feu et de libération d'otages contre des prisonniers palestiniens dans la bande de Gaza, soutenue par Washington, par quelques « observations », selon les médiateurs qataris et égyptiens.

Les deux organisations terroristes ont indiqué dans une déclaration commune ce mardi qu'ils étaient prêts à "aborder positivement la question afin de parvenir à un accord et de mettre fin à l'assaut israélien en cours sur Gaza ".

Mais certains analystes, comme Maya Ungar de l'organisation non gouvernementale "Crisis Group." estiment que le vote du Conseil de sécurité de l'ONU pour mettre fin à la guerre est purement symbolique.

"C'est un vote important, mais il est symbolique. Je pense qu'il ne faut pas exagérer l'importance de la résolution sur le terrain. C'est fantastique qu'une grande partie de la communauté internationale soit d'accord et fasse pression pour un cessez-le-feu permanent. Mais en fin de compte, Israël poursuit son incursion terrestre à Rafah. Les civils de Gaza continuent de souffrir " , dit-elle.

Le conflit a Gaza a provoqué la mort de près de 37100 personnes en 8 mois selon des bilans fournis par le ministère de la Santé du Hamas.

298 soldats israéliens ont été tués à ce jour dans la campagne militaire sur Gaza.

Enfin, sur les 251 personnes prises en otages le 7 octobre, 116 sont toujours détenues à Gaza, et 41 sont mortes selon l’armée israélienne.