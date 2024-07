Joe Biden et Jens Stoltenberg ont à nouveau exhorté les pays occidentaux à fournir plus de moyens à Kyiv dans sa guerre contre le Russie.

Le 75e sommet de l'OTAN s'est ouvert ce mardi à Washington

Lors d'un événement qui s'est déroulé à l’auditorium Mellon, là même où le traité de l’Atlantique Nord a été signé en 1949, Joe Biden a insisté sur le fait que l'Ukraine ne reculerait pas face à l'agression russe, et qu'avec l'aide de ses alliés, elle finirait par mettre fin à cette guerre et battrait Vladimir Poutine.

l'Ukraine peut arrêter Poutine et elle le fera. Joe Biden Président des États-Unis, 9 juillet 2024

Les dirigeants membres de l'OTAN, présents au sommet le 9 juillet à Washington Evan Vucci/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

"En Europe, la guerre d'agression de Poutine contre l'Ukraine se poursuit, et Poutine ne veut rien de moins que la soumission totale de l'Ukraine pour mettre fin à la démocratie ukrainienne. Détruire la culture ukrainienne et rayer l'Ukraine de la carte. Et nous savons que Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Mais ne vous y trompez pas, l'Ukraine peut arrêter Poutine et elle le fera." a affirmé Joe Biden.

De son côté le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, a exhorté les occidentaux à fournir plus d'armes et de moyens à l'Ukraine pour envoyer un message de fermeté au président Vladimir Poutine. Il a expliqué que le coût le plus lourd et le risque le plus important pour le monde entier seraient que la Russie parvienne à ses fins.

"Non seulement elle enhardirait le président Poutine, mais elle enhardirait également d'autres dirigeants autoritaires en Iran, en Corée du Nord et en Chine. ls soutiennent tous la guerre brutale de la Russie. Ils veulent tous l'échec de l'OTAN. L'issue de cette guerre déterminera donc la sécurité mondiale pour les décennies à venir. C'est maintenant qu'il faut défendre la liberté et la démocratie. Le lieu est l'Ukraine". a-t-il déclaré.

Jens Stoltenberg honoré

Joe Biden, se prépare à remettre la médaille présidentielle de la liberté au Secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg Evan Vucci/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Au terme de cette célébration solennelle, le président des États-Unis, Joe Biden, a décerné à Jens Stoltenberg, la prestigieuse médaille présidentielle de la Liberté. Cette distinction, qui représente la plus haute décoration civile des États-Unis, a été remise en reconnaissance de ses dix années de dévouement et de leadership exemplaire à la tête de l'Alliance atlantique.

Par cette récompense, le président Biden a honoré les contributions significatives de M. Stoltenberg à la promotion de la paix, de la sécurité et de la coopération internationale au sein de l'OTAN.

C'est désormais l'ancien Premier ministre néerlandais Mark Rutte qui sera en charge de l'Alliance dès cet automne.