Le Forum de l'énergie de Bakou axé sur l'IA, la croissance et la transition vers l'énergie propre

Les progrès de l'IA, la croissance économique dans les pays en développement et le passage à des solutions énergétiques propres ont été au cœur de l'ordre du jour du Forum de l'énergie de Bakou, organisé dans le cadre de la Semaine de l'énergie de Bakou.

Quelque 300 entreprises de 37 pays se sont réunies pour l'un des événements les plus importants du calendrier mondial du secteur de l'énergie.

Angela Wilkinson, secrétaire générale et directrice générale du Conseil mondial de l'énergie, a déclaré à Euronews : « Ce que nous voulons vraiment savoir, c'est à quoi ressemble un accès moderne à l'énergie pour tout le monde. Et par conséquent, de quel type de système énergétique nous avons besoin pour y parvenir. »

« De notre point de vue, les systèmes énergétiques mondiaux ne sont plus adaptés. Nous devons être progressistes et pragmatiques, mais nous n'y parviendrons pas si nous n'incitons pas un plus grand nombre de personnes et de communautés diverses à comprendre leur rôle et leurs choix », a-t-elle ajouté.

Christophe McGlade, chef de l'unité « Approvisionnement en énergie » de l'Agence internationale de l'énergie, s'est fait l'écho de ce sentiment : « Aujourd'hui, nous devons reconnaître que le système énergétique ne fonctionne pas pour tout le monde. Un très grand nombre de personnes n'ont pas accès à l'électricité. 750 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité et 2,2 milliards de personnes n'ont pas accès à une cuisine propre. Cela est très préjudiciable à leur santé. »