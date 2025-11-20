Qatar-Allemagne : Aamal et Niedax scellent un partenariat pour une future usine high-tech de gestion des câbles

Le paysage industriel du Qatar est appelé à se développer à la suite d'un nouveau partenariat entre Aamal Company QPSC, l'une des principales entreprises diversifiées du pays, et le groupe allemand Niedax, leader mondial dans le domaine des systèmes de gestion de câbles.

Les deux entreprises ont signé un protocole d'accord en vue de la création d'une installation ultramoderne au Qatar, qui produira des produits de gestion de câbles avancés à base de PRV et d'acier.

L'entreprise commune a pour objectif de desservir le marché qatari et l'ensemble de la région du Golfe, en soutenant le développement des infrastructures et la croissance industrielle.

Photo de groupe lors de la cérémonie de signature Euronews

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du Dr Ahmad Al-Sayed, ministre d'État du Qatar chargé du commerce extérieur, et de Katherina Reiche, ministre allemande de l'Économie et de l'énergie.

Renforcer les liens bilatéraux

Ahmad Al-Sayed a souligné le rôle que joue depuis longtemps l'Allemagne en tant que l'un des principaux partenaires économiques du Qatar en Europe.

"Nous avons beaucoup apprécié la profondeur et la résilience de ce partenariat. Notre rencontre d'aujourd'hui est l'occasion de réaffirmer notre engagement à développer le commerce bilatéral et à renforcer la coopération entre nos secteurs privés", a-t-il déclaré à Euronews.

M. Al-Sayed évoque le partenariat commercial entre le Qatar et l'Allemagne. Euronews

Il a ajouté que "ce partenariat visait à étudier la mise en place d'une chaîne de production de polymères renforcés de fibres de verre au Qatar, démontrant ainsi que la coopération entre les secteurs privés peut se traduire par des résultats stratégiques tangibles."

Emplois et exportations régionales

Le projet devrait créer environ 200 emplois locaux une fois que la production aura démarré, les produits étant également destinés à l'exportation vers d'autres États du Golfe, a déclaré Katherina Reiche, soulignant ainsi l'importance régionale du partenariat.

Katherina Reiche ministre de l'Économie et de l'énergie de l'Allemagne. Euronews

Elle a ajouté que le Qatar est l'un des plus grands investisseurs étrangers en Allemagne, avec des participations dans de grandes entreprises telles que Volkswagen, Borger, Papa Gloyd, Siemens et RWE, en précisant qu'il s'agit d'investissements "r_éalisés dans une perspective stratégique à long terme et avec un engagement clair en faveur de l'innovation et de la compétitivité_".

Perspectives des entreprises

Pour le groupe allemand Niedax, fondé en 1920 et présent dans plus de 30 pays, ce partenariat est l'occasion d'apporter son expertise mondiale à la région du Golfe.

"Nos solutions sont utilisées dans le cadre de grands projets d'infrastructure, industriels, automobiles, énergétiques, maritimes et de centres de données dans le monde entier", a déclaré Adrian Löwiner, directeur général du groupe.

Le cheikh Mohamed bin Faisal Al Thani, vice-président et directeur général d'Aamal Company, a décrit cette collaboration comme une étape importante dans le renforcement des capacités industrielles du Qatar et dans le soutien de la diversification économique du pays.

Selon Nizar Maarouf, directeur de liaison du bureau Mittelstand GCC à Doha, l'accord reflète la coopération stratégique croissante entre les entreprises allemandes et qataries, contribuant à faire progresser l'innovation industrielle et à créer de la valeur économique à long terme.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Qatar pour développer l'industrie manufacturière de pointe, attirer les investissements étrangers et favoriser une croissance économique durable.

Aamal est l'un des conglomérats les plus diversifiés de la région du Golfe, coté à la Bourse du Qatar depuis décembre 2007, avec une capitalisation boursière de 5 milliards QAR (1,2 milliards d'euros) en novembre 2025.

Ses activités couvrent 32 unités commerciales dans les secteurs de l'industrie, de la vente au détail, de l'immobilier, des services gérés, de l'équipement médical et des produits pharmaceutiques.