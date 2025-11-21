Compétences recherchées au travail : comment survivre à la refonte du marché de l'emploi

Les compétences changent au fur et à mesure que les emplois évoluent. Alors que de nouvelles exigences apparaissent, d'autres disparaissent progressivement. L'impact de l'IA sur le lieu de travail reste un sujet très débattu, mais des tendances claires commencent à se dessiner. À mesure que cette technologie automatise davantage de processus, la demande pour certains rôles - en particulier au niveau débutant - est déjà en baisse. Mais en tant que travailleur, comment pouvez-vous vous protéger ?

Le rapport "Future of Jobs Report 2025" du Forum économique mondial (WEF) montre quelles sont les compétences dont les employeurs disent avoir le plus besoin au sein de leur main-d'œuvre. Le rapport s'appuie sur les contributions de plus de 1 000 grands employeurs mondiaux, représentant ensemble plus de 14 millions de travailleurs dans 22 secteurs d'activité et 55 économies dans le monde.

Esprit d'analyse, résilience, flexibilité et leadership

La "pensée analytique" est la compétence la plus demandée, selon le WEF, et environ 69 % des employeurs déclarent qu'il s'agit d'une exigence fondamentale pour leur main-d'œuvre. La "résilience, la flexibilité et l'agilité" arrivent en deuxième position, les deux tiers des employeurs (67 %) jugeant ces compétences essentielles.

Alors que les compétences continuent d'évoluer, le "leadership et l'influence sociale" restent importants. Environ 61 % des employeurs déclarent qu'il s'agit d'une compétence essentielle dont ils ont besoin au sein de leur personnel.

Outre la "pensée analytique", qui arrive en tête du classement, la "pensée créative" est également considérée comme une compétence clé, citée par 57 % des employeurs. La motivation et la conscience de soi, la culture technologique, l'empathie et l'écoute active, la curiosité et l'apprentissage tout au long de la vie sont également des compétences qu'au moins la moitié des employeurs considèrent comme essentielles pour leur personnel.

En revanche, moins de la moitié des employeurs ont déclaré que l'"IA et le big data" constituaient une compétence essentielle pour eux. Le "multilinguisme" et la "citoyenneté mondiale" sont également moins demandés par les employeurs.

La compétence la moins citée est la "capacité de traitement sensoriel", citée par seulement 6 % d'entre eux comme une compétence essentielle pour leur main-d'œuvre.

Les employeurs estiment que l'"IA et le big data" connaîtront la plus forte progression

Il a également été demandé aux employeurs si chaque compétence augmenterait, diminuerait ou resterait la même d'ici 2030. Les résultats sont présentés sous la forme d'une augmentation nette, c'est-à-dire la part qui s'attend à une augmentation moins la part qui s'attend à une diminution.

La demande des employeurs en matière de compétences technologiques devrait croître plus rapidement que toute autre catégorie au cours des cinq prochaines années. La plupart des répondants ont cité "l'IA et le big data", qui devrait augmenter de 87 %. Les "réseaux et la cybersécurité" (70 %) et la "culture technologique" (68 %) suivent l'"IA et le big data".

En complément de ces compétences technologiques, la "pensée créative" et deux attitudes socio-émotionnelles - "résilience, flexibilité et agilité" et "curiosité et apprentissage tout au long de la vie" - devraient également gagner en importance. Le "leadership et l'influence sociale" et la "gestion des talents" devraient également rester très demandés.

Les employeurs pensent à ce que seules deux compétences perdent de l'importance : "la dextérité manuelle, l'endurance et la précision" et "la lecture, l'écriture et les mathématiques".

"La pandémie de COVID-19, ainsi que les progrès rapides des technologies de pointe, ont entraîné d'importantes perturbations dans la vie professionnelle et les compétences, ce qui a incité les personnes interrogées à prévoir des niveaux élevés d'instabilité des compétences dans les éditions ultérieures du rapport", indique le rapport.

Le rapport note également que le niveau de perturbation des compétences n'est pas le même dans toutes les économies et dans tous les secteurs d'activité. Les économies à revenus moyens inférieurs et moyens supérieurs s'attendent à des changements plus importants dans les compétences des travailleurs, tandis que les économies à revenus élevés prévoient moins de perturbations.

Par exemple, parmi les 55 économies recensées dans le rapport, 10 des 12 économies qui s'attendent à la plus faible perturbation des compétences entre 2025 et 2030 se trouvent en Europe. Il s'agit notamment du Danemark, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne.