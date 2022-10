Festival Lumière: Tim Burton reçoit le 14ème Prix Lumière à Lyon

Le réalisateur américain succède à la Néo-zélandaise Jane Campion, récompensée l'année dernière lors du Festival. Il était présent à Lyon pour l'occasion.

Une cérémonie inoubliable pour un cinéaste légendaire. Ce vendredi soir à la Cité Internationale de Lyon, sous les applaudissements de ses fans et de plusieurs stars du grand écran, Tim Burton a reçu le 14ème prix Lumière qui récompense l’ensemble de sa carrière. Une cérémonie, qui a ému aux larmes le réalisateur d’Edward aux Mains d’Argent et de Charlie et la Chocolaterie.

"De toute ma vie je n’ai jamais ressenti autant d’amour qu’ici. Où tout n’est que joie et amour des films. Je n’oublierai jamais cette soirée. Merci du plus profond de mon cœur", a-t-il déclaré dans des propos retranscrits par le festival Lumière sur son compte Twitter.

Connu pour ses films à la fois sombres et tendres, le cinéaste s'est fait une place à part à dans le paysage hollywoodien, et influencé des dizaines de cinéastes et d'artistes. Parmi eux, Anaïs Gouny Gomez, étudiante en Art: "Tim Burton aime les monstres et des choses qui sont considérées comme effrayantes ou répugnantes pour la société, mais il montre leur sensibilité et leur beauté et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ses films." Sa voisine, Lolita Waltrigny, étudiante elle aussi, acquiesce: "C'est de la poésie qui lui est propre et il a vraiment une œuvre qui est très particulière, on voit qu'il y met du cœur, qu'il a... on sent tous ses sentiments à l'intérieur."

C'est un visionnaire, un styliste et un artiste qui a offert au cinéma mondial un univers d’une cohérence rare et d’un impact esthétique sans précédent dans la culture populaire Organisateurs du Festival Lumière de Lyon

L'univers de Tim Burton n'a cessé d'être célébré lors de la 14e édition du Festival Lumière, qui a commencé le 15 octobre dernier. L'Etrange Noël de Monsieur jack, Big Fish, Mars Attack!!! : plusieurs de ses films ont été projetés. Une "nuit Tim Burton" est même organisée ce samedi soir à la Halle Tony Garnier, l'occasion de redécouvrir Beetlejuice, Ed Wood, ou encore Sleepy Hollow.

Les organisateurs du festival ont souhaité célébrer ce réalisateur qui est "un visionnaire, un styliste et un artiste qui a offert au cinéma mondial un univers d’une cohérence rare et d’un impact esthétique sans précédent dans la culture populaire", expliquaient-ils dans un communiqué.

Bande-Annonce de "Mercredi"

Absent depuis la sortie de son film Dumbo en 2019, Tim Burton va faire son grand retour au mois de Novembre sur le petit écran, avec une première série, Mercredi, inspirée de la famille Adams.