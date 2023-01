Sortie en Europe de "Tár", avec une Cate Blanchett au sommet de son art

"Ce qui est différent avec un homme, c'est que je pense que le personnage de Lydia Tár a dû lutter pour arriver là où elle en est maintenant, beaucoup plus qu'un homme, et qu'elle a dû suivre des règles patriarcales. Mais c'est vrai qu'on peut tout à fait faire un parallèle avec les harceleurs et se questionner sur le pouvoir, la dynamique du pouvoir qui a quelque chose à faire avec le genre ou pas."