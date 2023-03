Luge tout nu, cheese rolling... Voici les les événements sportifs les plus insolites d'Europe

Récemment, des milliers de participants intrépides se sont réunis pour prendre part au match de football annuel Royal Shrovetide,dans la ville d'Ashbourne dans le Derbyshire, en Angleterre.

Si vous n'avez jamais entendu parler de ce sport médiéval, considéré comme un lointain ancêtre du football, violent et absolument fou, imaginez ceci : deux équipes, composées d'environ 1 000 personnes chacune, se réunissent pour un match de football... mais sans règles, sans terrain défini, avec des buts sont distants de trois miles et la partie se déroule sur deux jours. Un joyeux croisement entre football et tournée des pubs, avec une pincée de Hunger Games selon certains participants.

En l'honneur de cet événement aussi insolite que brutal, nous avons jeté un coup d'œil à d'autres jeux inhabituels et événements sportifs traditionnels qui ont encore lieu à travers l'Europe De la luge nue au Cheese-rolling, ces sports ne manqueront pas de vous laisser perplexe et amusés.

Le Cheese-Rolling en Angleterre

Max McDougall, 22 ans, de Brockworth, vainqueur de la première course de descente masculine, poursuit le fromage lors de la compétition annuelle de Cheese Rolling Ben Birchall/AP

Chris Anderson, 30 ans, tient son prix après avoir battu le record de tous les temps du plus grand nombre de fromages remportés lors de la Cheese Rolling Race Aaron Chown/AP

Tout est dans le nom ! Ce jeu consiste à faire rouler une meule de fromage géante du haut d'une colline escarpée, avec des participants qui tentent de l'attraper. Semblable au vif d'or dans Harry Potter, les concurrents doivent s'emparer du fromage, et la première personne à franchir la ligne d'arrivée avec le fromage gagne.

Le jeu se joue chaque année dans la pittoresque ville anglaise de Brockworth dans le **Gloucestershire. **Certains affirment que c'est une célébration de l'esprit humain, d'autres disent que c'est juste une bande de fous qui courent derrière un fromage le long d'une colline. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre : âmes sensibles s'abstenir !

Le Portage de Femmes en Finlande

Le Suédois Viktor Okerblom Jonsson transportant Amanda Stenberg participe aux Championnats du monde de transport de femme à Sonkajarvi, Finlande Kimmo Rauatmaa/Lehtikuva

Le championnat du monde de portage de femme en Finlande n'est pas un événement sportif ordinaire. Connu sous le nom d'Eukonkanto, l'événement implique des participants masculins portant leurs partenaires féminines sur le dos à travers un parcours d'obstacles difficile. La femme doit peser au moins 49 kilogrammes, et si elle tombe, l'équipe est pénalisée.

On pense que la compétition est née d'une légende finlandaise dans laquelle un homme devait porter sa femme à travers une forêt tout en étant poursuivi par des bandits. La compétition n'est pas seulement un test de force physique et d'endurance, mais aussi de confiance, de communication et de travail d'équipe entre les couples impliqués. Au lieu de médailles ou d'une somme d'argent, le couple gagnant reçoit le poids de la femme en bière. Santé!

La luge nue en Allemagne

Les participants s'alignent pour une course de luge nue à Altenberg, en Allemagne Joern Haufe

L'Allemagne est connue pour beaucoup de choses: leur bière, leur architecture magnifique et variée et une riche histoire culturelle. Mais saviez-vous que le pays a une longue une tradition de luge nue ? Chaque année, dans la ville thermale enneigée de Braunlage, dans le Land de Basse-Saxe, les gens se rassemblent pour dévaler une colline enneigée vêtus uniquement de leurs costumes d'anniversaire !

L'événement, qui a lieu à la mi-février, et attire près de 25 000 personnes, réunit des hommes et des femmes du monde entier. Les concurrents se sont affrontés pour gagner un prix de 1 000 €. Et bien que l'idée de dévaler une colline en sous vêtements puisse sembler quelque peu incongrue, les organisateurs prennent leur sécurité très au sérieux. Les casques sont obligatoires et les participants ne sont autorisés à faire de la luge que sur des pistes spécialement désignées.

Plongée en apnée dans les tourbières au Pays de Galles

Un concurrent participe aux championnats du monde de plongée avec tuba dans les tourbières de Waen Rhydd à Llanwrtyd Wells, au Pays de Galles Jacob King/AP

Si vous avez toujours voulu nager dans une tourbière avec pour seul équipement un tuba et des palmes, alors les championnats du monde de plongée avec tuba, à Llanwrtyd Wells, au Pays de Galles, pourraient bien être l'événement qu'il vous faut !

Les participants enfilent leur meilleur équipement de plongée et plongent dans une tourbière boueuse, où ils nagent à travers un parcours défini aussi vite qu'ils le peuvent. Cela peut sembler facile, mais naviguer dans les eaux troubles d'une tourbière n'est pas une mince affaire.

Les participants viennent du monde entier pour participer à cet événement, et ils prennent les épreuves très au sérieux. Ils passent des mois à s'entraîner et à se préparer pour le grand jour, à peaufiner leur technique de plongée en apnée et à étudier les tenants et les aboutissants des tourbières.

Mais la meilleure partie des championnats du monde de snorkeling dans les tourbières ? Les déguisements, bien sûr ! Les concurrents viennent souvent vêtus de tenues farfelues, des costumes de super-héros aux costumes d'animaux gonflables. Et bien que cela n'aide peut-être pas à nager, cela ajoute certainement à la valeur du divertissement.

Saut de canal à la perche aux Pays-Bas

Rian Baas en action lors du Red Bull Fierste Ljepper à Haarlem Red Bull Content Pool

Un sport spectaculaire connu sous le nom de fierljeppen (qui se traduit littéralement par "le saut le plus éloigné") voit ses courageux participants tenter de sauter le plus loin possible au-dessus d'un plan d'eau à l'aide d'une perche de saut spéciale.

Le sport est né aux Pays-Bas, où les canaux sont aussi communs que les tulipes et les moulins à vent. La légende raconte que sa pratique a commencé comme un moyen pour les agriculteurs de traverser les canaux et les fossés dans les années 1700, mais il s'est depuis transformé en un sport de compétition, avec des championnats organisés dans tout le pays.

L'un des concours les plus importants et les plus compétitifs est le Red Bull Fierste Ljepper, qui a fait son retour l'année dernière dans la ville néerlandaise de Haarlem.

Le Calcio Storico en Italie

Les joueurs s'affrontent lors du match de Calcio Storico Fiorentino (football florentin historique) sur la Piazza Santa Croce à Florence le 24 juin 2018 TIZIANA FABI/AFP or licensors

Les joueurs s'affrontent lors du match de Calcio Storico Fiorentino (football florentin historique) sur la Piazza Santa Croce à Florence le 24 juin 2018 VINCENZO PINTO/AFP or licensors

Imaginez un champ poussiéreux et rempli de sable au cœur de Florence, en Italie. Le soleil tape sur une foule de spectateurs tapageurs et passionnés qui attendent avec impatience le début du match. Et puis, les joueurs émergent, vêtus uniquement de vêtements traditionnels du XVIe siècle, comme s'ils sortaient d'un tableau de la Renaissance.

Mais ne vous laissez pas berner par les déguisements - ce n'est pas un jeu ordinaire. En fait, le Calcio Storico, également connu sous le nom de "football historique", est une bataille violente et sans limites entre deux équipes de 27 joueurs chacune.

Les règles du Calcio Storico sont simples : amener le ballon dans le but de l'équipe adverse par tous les moyens nécessaires. Et par tous les moyens nécessaires, entendez: tous les joueurs sont autorisés à donner des coups de poing, des coups de pied et des coups de coude à leurs adversaires, et même à leur donner des coups de tête et à les plaquer au sol.

Mais pourquoi quelqu'un participerait-il à un jeu aussi brutal ? Pour les joueurs, il s'agit de l'honneur et de la fierté de leur équipe et de leur ville. Le Calcio Storico a une longue et riche histoire, remontant au XVIe siècle, et est fait partie intégrante des traditions et la culture de Florence. Et pour les spectateurs de cet événement annuel, c'est l'occasion de se lâcher et d'encourager leur équipe préférée, tout en dégustant quelques bières fraîches et de la nourriture toscane traditionnelle.