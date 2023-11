Jetez un coup d'œil aux images gagnantes des Dog Photography Awards 2023

Lâchez les chiens ! Les 2023 Dog Photography Awards célèbrent la beauté des chiens dans une collection d'images époustouflantes.

Les Dog Photography Awards, qui datent 2021, sont de retour pour leur édition 2023, et les modèles sont plus grands, plus beaux et plus poilus que jamais !

Cette année, le concours a rassemblé 1440 candidats provenant de plus de 50 pays, dont l'Allemagne, l'Australie, la Chine et le Canada.

Les quatre catégories étaient les suivantes : Studio, Chiens et personnes, Action, et Portrait et paysage.

Sans plus attendre, nous vous présentons les images gagnantes, qui ne manquent pas de chien.

"Ballerina" par Anna Averianova (Studio - 1ère place)

"Let's dance" de Carla Gea Perales (Studio - 2ème place)

Miser sur la spontanéité en photographie me permet de vivre des surprises positives et d'obtenir des résultats inattendus. Carla Gea Perales

"Caravaggio aujourd'hui" par Mercury Megaloudis (Chiens & Personnes - 1er prix)

Le nouveau et l'ancien. Inspiré par l'artiste Caravaggio et les nouvelles tendances du steampunk, avec l'amour des chiens, le tout dans le studio. Mercury Megaloudis

"Facing the Immensity Together" par Emma Gough (Chiens & Personnes - 2e place)

Dans un monde où la vie peut être immense et écrasante, à l'image de l'immensité de l'océan, nous pouvons nous tourner vers le meilleur ami de l'homme pour trouver la compagnie et le soutien nécessaires pour faire face à l'immensité ensemble. Emma Gough

"Ascending Serenity" par Sanna Sander (Portrait & Paysage - 1er prix)

J'avais l'idée de cette image en tête depuis un certain temps, en passant devant la pile de bois tous les jours en allant déposer les enfants à l'école.



Enfin, un jour, en rentrant de l'école, j'ai arrêté la voiture et j'ai demandé à ma levrette azawakh, Soleil, de prendre la pose pendant un moment, le temps que je prenne la photo.



Déjà dans l'appareil photo, j'ai vu que c'était devenu quelque chose de plus que ce que j'avais espéré ; un moment de calme pur dans la vie quotidienne occupée et désordonnée, quelque chose de plus qu'un chien posant sur une pile de troncs d'arbre.



L'image m'a permis de m'attarder sur le moment. Sanna Sanders

"Serene Snowfall" par Grace Fieselman (Portrait & Paysage - 2e place)

Nala, le berger australien, se détend sur une petite route tranquille sous une belle chute de neige. Grace Fieselman

"Stop your motion" par Jacqueline Rüdiger (Action - 1er prix)

Avez-vous déjà vu un chien, ou mieux encore un lévrier, courir? Vous voyez la puissance, le jeu des muscles et l'anatomie parfaite pour courir vite. Dans cette photo, je voulais montrer la vitesse de ce chien et la capturer, mais en même temps figer le mouvement pour montrer l'anatomie de ce magnifique chien. Pour y parvenir, il faut une synchronisation parfaite de tous les éléments impliqués. Le chien, les lumières et bien sûr moi en tant que photographe. Le résultat est une composition étonnante réduite à la seule chose importante, le chien. Jacqueline Rüdiger

"Moment of Entry" par Roberta Holden (Action - 2ème place)

J'ai été fasciné par l'interaction dynamique entre l'air, l'eau et la lumière dans les turbulences, l'eau étant soudainement déplacée au moment de l'impact lorsqu'un chien plongeur entre dans l'eau. Cet événement d'une fraction de seconde m'a donné l'impression de tomber à travers la glace ou d'être soudainement transporté dans un autre monde. Roberta Holden

Timber's Tribute" par Jane Thomson (Chiens & Personnes - 3e place)

"Puppy love" par Tuss Bennergård (Studio - 3e place)

