Guinness World Records : l'âge du "chien le plus vieux du monde" contesté

L'organisation Guinness World Records a suspendu provisoirement le titre de Bobi après que des vétérinaires ont mis en doute les preuves de sa longévité.

Bobi, "le chien le plus vieux du monde", avait fêté son 31ème anniversaire l'année dernière, peu avant son décès en octobre.

Mais aujourd'hui, son titre de "recorddog" est remis en question.

Après que des vétérinaires et d'autres experts ont émis des doutes sur l'âge de Bobi, Guinness World Records a lancé une enquête.

Pendant que l'enquête se poursuit, le titre de Bobi a été suspendu et les candidatures aux titres de "chien vivant le plus vieux du monde" et de "chien le plus vieux de tous les temps" ont été temporairement interrompues.

"Nous avons décidé de suspendre [ces records] jusqu'à ce que toutes les conclusions soient connues", a déclaré Guinness World Records à l'agence de presse Associated Press par courrier électronique mardi.

Pourquoi l'âge du plus vieux chien du monde est-il remis en question ?

Bobi était un Rafeiro do Alentejo de race pure, une race portugaise de chien de garde du bétail qui vit généralement de 12 à 14 ans, et ceux qui ont un surplus de poids comme Bobi atteignent rarement cet âge.

Guinness World Records a déclaré avoir reçu des courriers de certains vétérinaires mettant en doute l'âge du chien et a pris note des commentaires publics de vétérinaires et d'autres professionnels.

Les sceptiques ont déclaré que l'âge de Bobi reposait sur la parole de son propriétaire, et plusieurs personnes ont fait remarquer que des images en ligne du chien datant des années 90 le montraient avec des pattes de couleurs différentes, selon le journal britannique The Guardian. Son âge exact n'a pas pu être vérifié par des tests génétiques.

Le magazine Wired, spécialisé dans la technologie et la culture, a lancé une enquête en décembre qui a révélé que la base de données du gouvernement portugais pour l'enregistrement des animaux de compagnie n'avait jamais été contactée pour confirmer l'âge de Bobi.

Le précédent record était détenu par Bluey, un chien de ferme australien mort en 1939 à l'âge de 29 ans et cinq mois.

Le propriétaire de Bobi affirme que les accusations sont fausses

Bobi a vécu toute sa vie avec la famille Costa dans le village rural de Conqueiros à Leiria, dans l'ouest du Portugal.

Il a échappé de peu à la mort après être né dans une dépendance où l'on stockait du bois en 1992.

Son propriétaire, Leonel Costa, affirme queles vétérinaires tentent de salir l'héritage de Bobi parce que la consommation de nourriture humaine a été citée comme l'un de ses secrets de vieillesse - ce qui n'est souvent pas recommandé par les experts en animaux de compagnie - rapporte l'agence de presse Reuters.

Le titre de Bobi est donc en suspens, le temps que Guinness World Records procède à son examen, qui ne devrait pas durer plus de trois mois.