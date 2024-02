Découvrez les lauréats des Sony World Photography Awards 2024

Les photographies gagnantes ont été dévoilées par l'Organisation mondiale de la photographie. Elles comprennent des portraits saisissants, des paysages magnifiques et des photos de nature époustouflantes.

L'Organisation mondiale de la photographie a dévoilé les lauréats des prix nationaux et régionaux des Sony World Photography Awards 2024.

Les photographies gagnantes ont mis en valeur les "styles et approches uniques du médium" des photographes, selon un communiqué de presse.

Plus de 395 000 images ont été présentées dans le cadre des Sony World Photography Awards 2024, sur des thèmes tels que la nature, l'architecture, le portrait et le sport. Les images nationales et régionales gagnantes ont été prises par des photographes originaires de 54 pays, selon les organisateurs.

Les photos ont été évaluées anonymement par un panel de juges.

Découvrez quelques-uns de nos clichés préférés des gagnants et des nominés de cette année :

Mitul Kajaria - Gagnant Prix national, Inde 2024 Sony World Photography Awards - https://www.worldphoto.org/

Wasiri Gajaman - Gagnant Prix national, Sri Lanka 2024 Sony World Photography Awards - https://www.worldphoto.org/

Kenichiro Hagiwara - Gagnant Prix national, Japan 2024 Sony World Photography Awards - https://www.worldphoto.org/

Tran Tuan Viet - Gagnant Prix national, Vietnam 2024 Sony World Photography Awards - https://www.worldphoto.org/

Vladimir Karamazov, Chypre, Grèce, Bulgarie & Macédoine du Nord – Gagnant Prix régional 2024 Sony World Photography Awards - https://www.worldphoto.org/

Jair Fernando Coll Rubiano, 2ème position Prix national Amérique Latine, Colombie 2024 Sony World Photography Awards - https://www.worldphoto.org/

Tijana Morača, nominé Prix régional Europe, Serbie 2024 Sony World Photography Awards - https://www.worldphoto.org/

Bibek Kunwar – Gagnant Prix national, Népal 2024 Sony World Photography Awards - https://www.worldphoto.org/

Mohammad Mirza, Gagnant Prix national, Koweït 2024 Sony World Photography Awards - https://www.worldphoto.org/

Seongmin Park, 2ème position Prix national, Corée du Sud 2024 Sony World Photography Awards - https://www.worldphoto.org/

Pour découvrir la liste complète des photos, rendez-vous sur le site web de l'Organisation mondiale de la photographie, où sont présentés tous les lauréats nationaux et régionaux ainsi que la liste des finalistes.

Les lauréats des concours étudiants, jeunes, ouverts et professionnels des Sony World Photography Awards seront annoncés le 18 avril et seront exposés avec les lauréats nationaux et régionaux dans le cadre d'une exposition qui s'ouvrira à la Somerset House, à Londres, du 19 avril au 6 mai.