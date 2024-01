Un oiseau photographié en vol depuis l'intérieur d'une souche d'arbre évidée remporte le prix de 2 500 livres sterling et le titre de photographe de macro de l'année lors de l'édition 2024 du concours Close-up Photographer of The Year.

PUBLICITÉ Consacré à la macro- et à la microphotographie, le concours Close-up Photographer of the Year (CUPOTY), qui se veut une célébration des minuscules détails que la plupart des gens négligent, a annoncé sa sélection de lauréats 2024 parmi près de 12 000 candidatures provenant de 67 pays. Créé en 2018 par les photojournalistes Tracy et Dan Calder, ce concours international est une compétition annuelle réalisée en collaboration avec Affinity Photo. Les photographes ont concouru dans les onze catégories suivantes : Animaux, Insectes, Papillons et Libellules, Portrait d'invertébrés, Monde sous-marin, Plantes, Champignons et Moisissures visqueuses, Paysage intime, Fait par l'homme, Micro (pour les images créées à l'aide d'un microscope) et "Jeune photographe de gros plan de l'année" (pour les participants âgés de 17 ans ou moins). Le photographe hongrois Csaba Daróczi s'est vu décerner le titre de "photographe de gros plan de l'année" pour sa photo envoûtante d'une sittelle torchepot en vol, prise de l'intérieur d'une souche d'arbre. Vous trouverez ci-dessous toutes les photos gagnantes du concours de cette année. Comedy Wildlife Photography Awards : découvrez certains clichés des finalistes de l'édition 2023

Wildlife Photographer of the Year : les nommés pour le Prix du choix du public "L'oiseau de la forêt" par Csaba Daróczi (1ère place de la catégorie Animaux et vainqueur du concours) "L'oiseau de la forêt" par Csaba Daróczi Crédits : Csaba Daróczi | cupoty.com Au cours de l'hiver 2023, j'ai pris beaucoup de photos dans une forêt proche de mon domicile en Hongrie. J'ai trouvé quelque chose de nouveau à photographier quasiment chaque semaine et j'ai passé plusieurs jours à explorer des idées et à perfectionner des techniques. Ma curiosité et mon ouverture d'esprit m'ont conduit à cette souche d'arbre en creux d'environ 50 centimètres de diamètre. J'ai soigneusement placé ma caméra GoPro 11 à l'intérieur du tronc et j'ai pris quelques photos. J'ai été étonné par le résultat. Mais, au bout de quelques jours, j'ai décidé que la composition pourrait être améliorée si j'incluais un animal dans le cadre. Je suis donc retourné sur place et j'ai placé un tournesol près du trou, que les souris et les oiseaux n'ont pas tardé à repérer. Csaba Daróczi Photographe hongrois "L'invitée du mariage" de Csaba Daróczi (1ère place de la catégorie Papillons et libellules) "L'invitée du mariage" de Csaba Daróczi Crédits : Csaba Daróczi | cupoty.com J'ai photographié un mariage dans une clairière, dans les magnifiques environs d'Uzsa, en Hongrie. Les lumières de la salle attiraient de nombreux insectes qui se posaient sur les vitres. À un moment donné, j'ai vu des invités prendre des photos avec leur téléphone près de l'une des lumières rouges. En m'approchant, j'ai remarqué qu'une saturnie du chêne du Japon (Antheraea yamamai) avait élue domicile sur la vitre. J'ai attendu que tout le monde ait fini ses photos, puis ce fut mon tour. Csaba Daróczi Photographe hongrois "Fourmis des bois lançant des sécrétions acides" par René Krekels (1ère place dans la catégorie Insectes) "Fourmis des bois lançant des sécrétions acides" par René Krekels Crédits : René Krekels | cupoty.com J'étudiais le mode de vie des fourmis des bois aux Pays-Bas dans le cadre de mon travail quand j'ai remarqué que les fourmis défensives d'une très grande fourmilière semblaient vouloir m'effrayer en projetant de l'acide dans ma direction. Heureusement, ce n'était pas si destructeur et cela m'a donné l'occasion de les photographier en train de défendre la fourmilière. René Krekels "Contre-courant" de Csaba Daróczi (1ère place de la catégorie****Paysage intime) "Contre-courant" de Csaba Daróczi Crédits : Csaba Daróczi | cupoty.com Dans les premiers jours de mai, je retourne toujours près d'un petit canal situé à proximité d'Izsák, en Hongrie, où la violette d'eau (Hottonia palustris) fleurit en abondance. Malheureusement, la floraison a été retardée cette année-là et seules les feuilles étaient encore sous l'eau. Je m'apprêtais à rentrer chez moi quand j'ai vu qu'un arbre était incliné au-dessus du canal et que, sous son reflet, les plantes étaient clairement visibles. J'ai trouvé ce sujet passionnant et j'ai joué avec pendant un moment. Csaba Daróczi Photographe hongrois "Oyat" de Gerhard Vlcek (1ère place dans la catégorie Micro) "Oyat" de Gerhard Vlcek Crédits : Gerhard Vlcek | cupoty.com Cette image montre une coupe transversale de 30 mm d'oyat (Ammophila arenaria) colorée avec de l'auramine O et de la safranine et vue sous un filtre fluorescent bleu. La plante provient du jardin d'un ami à Vienne. Pour obtenir les meilleurs résultats, j'ai dû couper l'échantillon aussi finement que possible. Tout d'abord, j'ai fixé quelques tiges dans du polyéthylène glycol liquide chaud. En refroidissant, il devient solide et les tiges figées ont été placées dans un microtome et coupées à l'aide d'une lame tranchante. Gerhard Vlcek "Réflexion" de Ria Bloemendaal (1ère place dans la catégorie Plantes) "Réflexion" de Ria Bloemendaal Crédits : Ria Bloemendaal | cupoty.com Au jardin botanique de Trompenburg à Rotterdam, j'ai vu ce magnifique reflet dans l'eau et cela m'a immédiatement inspiré une peinture impressionniste. Ria Bloemendaal Éducatrice néerlandaise à la retraite "Dreamtime" ("Temps du rêve") de Simon Theuma (1er prix dans la catégorie Monde sous-marin) "Dreamtime" ("Temps du rêve") de Simon Theuma Crédits : Simon Theuma | cupoty.com Semblable à une tapisserie complexe de l'écosystème marin, cette image illustre la relation entre une crevette commensale et une étoile de mer en mosaïque. L'art aborigène du "Dreamtime" ("Temps du rêve") nous rappelle l'équilibre délicat qui existe dans la grande tapisserie de la nature. Cette sagesse ancienne nous rappelle qu'il est important de préserver ce que nous avons. Simon Theuma Formateur en pédagogie australien "Fils asymétriques" d'Elizabeth Kazda (1er prix de la catégorie Fait par l'homme) "Fils asymétriques" d'Elizabeth Kazda Crédits : Elizabeth Kazda | cupoty.com J'aime repousser les limites des capacités de mon appareil photo et expérimenter de nouvelles techniques pour capturer des objets ordinaires. Ma collection de matériel artistique comprend de nombreuses bobines de fil coloré provenant de projets antérieurs. Je voulais photographier ce fil d'une manière unique et j'ai eu l'idée d'enrouler des fils colorés autour d'un cadre ouvert. J'ai placé le cadre sur une plate-forme rotative motorisée et j'ai réglé mon appareil photo sur le mode d'exposition multiple. J'ai pris 64 photos du fil à 64 positions équidistantes au fur et à mesure que je faisais tourner la plate-forme. Comme je n'ai pas effectué une rotation de 360°, le motif est asymétrique. Il s'agit d'un processus minutieux qui demande de la patience. Elizabeth Kazda Artiste américaine "La couronne de glace" de Barry Webb (1ère place de la catégorie Champignons et moisissures visqueuses) "La couronne de glace" de Barry Webb Crédits : Barry Webb | cupoty.com J'ai trouvé cette moisissure (Didymium squamulosum) de 1 mm de haut dans la couche de feuilles couvrant le sol d'un bois du Buckinghamshire en janvier. Attiré par la façon dont le gel avait formé une couronne sur l'organisme, j'ai dû faire très attention à ne pas respirer dessus. Lors d'une tentative précédente avec une autre moisissure, mon souffle avait fait fondre la glace lorsque je m'étais, par inadvertance, approché trop près. Barry Webb