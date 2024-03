Que censureriez-vous dans le monde de la mode ?

Alors que la Corée du Nord censure un jean, l'équipe Culture d'Euronews s'interroge : Que voudrions-nous effacer de la mode ?

Lorsque l'on pense à Alan Titchmarsh, jardinier et animateur britannique de 74 ans, qui dirige l'émission de jardinage Love Your Garden sur la chaîne ITV, la censure n'est probablement pas le premier mot qui nous vient à l'esprit.

Pourtant, cela n'a pas découragé la télévision d'État nord-coréenne, Central TV, qui a censuré un épisode de 2010 de cette émission de jardinage de la BBC.

La raison ? Son jean.

Les jeans étant considérés comme un symbole de l'impérialisme occidental dans cet État secret, ils ont été floutés sur le pantalon du présentateur Alan Titchmarsh et sont donc interdits.

La Corée du Nord censure un jean dans l'émission Alan Titchmarsh's Garden Secrets, diffusée sur la BBC. KCTV

Selon NK News, basé à Séoul, les règles nord-coréennes interdisant les jeans sont en vigueur depuis les années 1990. Le dirigeant de l'époque, Kim Jong-il, affirmait que les pantalons en jean étaient un symbole de l'impérialisme occidental, et plus particulièrement américain, qui n'avait pas sa place dans un État socialiste désireux de réprimer la culture occidentale.

On ne sait pas exactement comment le régime a acquis les droits de Garden Secrets pour diffuser l'émission, mais les pantalons en denim du présentateur à la main verte sont désormais interdits.

Cela nous a amenés à réfléchir aux articles de mode qui heurtent nos sensibilités délicates et que nous aimerions bannir de la vie.

Voici nos choix de censure de la tête aux pieds :

Mini bonnet de pêcheur

Mini bonnets - OUT Canva

Qu'est-ce que c'est ? Le mini bonnet de pêcheur.

Populaire auprès de ? Des hommes hétérosexuels qui prétendent tous être "directeurs de la création" dans des entreprises amorphes tout en vivant secrètement de la fortune de leurs parents.

Pourquoi s'en passer ? Ces chapeaux s'accrochent à la tête des hommes de la même manière qu'ils s'accrochent à leurs multiples relations avant l'inévitable fantôme. Vous ne voulez pas vous engager pleinement dans une personne, une carrière, une esthétique, une sous-culture ou un accessoire de mode ? Nous avons le chapeau qu'il vous faut. Insulte à l'institution des chapeaux, ce sous-verre de Hackney n'empêchera pas vos cheveux d'être mouillés et ne sera jamais enlevé à l'intérieur. Son seul but apparent est de protéger la calvitie de son propriétaire avec un niveau de précision qui ne fera que mettre en évidence un cuir chevelu spartiate lorsqu'il finira par l'enlever, enfin, à contrecœur. Il y a un autre objectif : identifier pour tous ceux qui se trouvent dans le périmètre que le propriétaire est quelqu'un qui a été tellement séduit par une soi-disant esthétique "alternative" instagrammable qu'il a renoncé à toute créativité individuelle. L'ironie étant que ces mini-pêcheurs sont le plus souvent portés par des types créatifs (bébés népo graphistes). Les lesbiennes butch avec des tatouages stick-and-poke sont exemptées de cette critique de la mode. JW

T-shirts sur le thème de la boisson

T-shirts sur le thème de la boisson - OUT Amazon

Qu'est-ce que c'est ? Des t-shirts avec des slogans qui font de la consommation d'alcool un trait de personnalité.

Populaire auprès de ? Les mères blanches de la classe moyenne qui ont un goût prononcé pour les meubles en velours écrasé et qui partagent des mèmes Facebook tels que "Boire de manière responsable, c'est... Ne le renverse pas !"

Pourquoi s'en passer ? Personne ne se soucie de savoir si vous buvez de l'alcool. Il n'y a rien de mignon ou d'excentrique à développer une dépendance à une substance pour faire face à une autre journée de conscience maudite sur cette planète infernale. Alors, et je le dis en tant qu'ami, pouvons-nous arrêter les slogans de t-shirts sur le thème de l'alcool ? Le prosecco ne t'a pas poussé à le faire, "no wine" n'a même pas de sens, et peut-être que nous nous amuserons quand tu te feras aider pour ta dépendance invalidante aux mauvais jeux de mots sur l'alcool. Ou simplement à l'alcool. AB

Jeans "grunge" avec des trous énormes

Jean "grunge" à un trou - OUT Carmar - Rebicoo - Instagram

Qu'est-ce que c'est ? Un jean qui semble avoir été malmené par un tigre désireux de créer un festival d'idioties décourageant.

Populaire auprès de ? Les jeunes adultes soi-disant "angoissés" qui s'essayent à la célébrité sur Instagram - généralement des femmes qui essaient terriblement de ressembler à des rebelles ou qui embrassent ce qu'elles croient être un look de hobo paresseux. Ils n'ont pas l'allure grunge et Kurt Cobain n'est pas mort il y a près de 30 ans pour ce genre d'absurdité.

Pourquoi s'en passer ? Il y a quelques tendances en matière de vêtements pour les jambes qui me donnent envie de m'arracher les yeux. Il y a la coupe du pantalon de hipster berlinois qui montre beaucoup trop de chaussettes et qui fait ressembler les gens à des bambins trop grands... Ou ces pantalons-parachute...

Adoptez ce qui vous convient, mais il y a un faux pas de la mode qui me fait encore plus douter. Vous savez, ces jeans avec un énorme trou dans chaque jambe, qui donnent l'impression que quelqu'un a fait une autopsie complète d'une paire de Levi's et a jeté le tablier du boucher avant de la coudre. Ces jeans - ou l'absence de jeans - sont l'œuvre de designers qui seraient plus utiles dans le coma. Ce n'est pas que les trous défient l'objectif même d'un pantalon ou exposent trop de chair - c'est le fait que les rabats tombent de manière déprimante sur vos jambes, exposent les poches, ainsi que le fait incontestable que vous pourriez a) ne rien porter ou b) porter un short moulant, et que vous n'auriez pas l'air aussi stupide. Ce qui m'énerve le plus, c'est que cette interdiction particulière de la mode prend un style que j'aime (le grunge) et le dévalorise en l'exagérant jusqu'au point de non-retour. C'est un look qui donne une mauvaise réputation aux jeans déchirés et abîmés (qui sont toujours d'un très bon look). De plus, il me donne envie de me joindre au chœur des terribles blagues du genre "Avez-vous payé moins cher pour si peu de matière ?" Et personne n'a besoin de ça. Il n'en reste pas moins que vous ne vous rebellez pas contre le système et que vous n'honorez pas les années 90 avec ce look, vous révélez simplement que vous êtes aussi avant-gardiste qu'un Babybel. DM

Les bottes UGG

UGGs - OUT Canva

Qu'est-ce que c'est ? La botte UGG, apparemment indestructible.

Populaire auprès de ? Tout le monde au début des années 2000 - et maintenant toute une nouvelle génération de victimes.

Pourquoi doit-on s'en passer ? J'aimerais déclarer ici l'interdiction officielle de porter des bottes UGG en tant qu'élément de mode. Oui, je veux que ces abominations laineuses qui ont inexplicablement réussi à revenir dans le courant dominant disparaissent. Leur temps est révolu. Ces affreuses pantoufles surdimensionnées ont atteint le sommet de leur popularité au début des années 2000 et étaient l'apanage de célébrités telles que Paris Hilton et Kate Moss. Mais comme le veut la nature cyclique de la mode, elles sont rapidement tombées dans l'oubli. Malheureusement, depuis un an ou deux, elles ont refait surface... Désormais, dès que je sors de chez moi, je suis confrontée à des gens qui traînent dans les rues avec leurs orteils enveloppés de peau de mouton à l'éthique douteuse, inconscients des délits de mode qu'ils sont en train de commettre. Si je comprends l'attrait de leur confort douillet lorsqu'elles sont portées à l'intérieur de la maison, les parader en public, surtout lorsqu'elles sont associées à un jean, est un comportement tout simplement inacceptable. Et ceux qui portent ces monstruosités duveteuses semblent avoir oublié leur fonction première. Créées à la fin des années 70 pour les surfeurs, les bottes UGG étaient destinées à la fonctionnalité et non à la mode. Et pourtant, nous en sommes là.TF

En résumé, nous, à Euronews Culture, ferions un cauchemar collectif si nous rencontrions cette personne (et pas seulement parce qu'elle a une tête et des bras) :