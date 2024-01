La mode est-elle prête à dire adieu au cuir ?

L'industrie du cuir doit faire face à un nombre croissant de consommateurs et d'entreprises qui se tournent vers des alternatives végétaliennes, tandis que les scientifiques étudient la fabrication de sacs et de chaussures à partir de tissus cultivés en laboratoire. Est-ce la fin du cuir ?

La fabrication du cuir à partir de peaux d'animaux pourrait-elle bientôt disparaître ?

Des scientifiques britanniques affirment qu'il s'agit d'une possibilité très réelle, un groupe travaillant actuellement à la fabrication de chaussures en cuir artificiel.

Les experts de la société 3D Bio-Tissues ont réussi à faire pousser des tissus naturels de 10 cm sur 10 cm, marquant ainsi une étape importante dans la production d'une alternative au cuir traditionnel et respectueuse des animaux.

Bien que nous n'en soyons pas encore au point de raccrocher définitivement nos vestes en cuir de vache, c'est un pas dans la bonne direction pour ceux qui se battent depuis des années contre ce processus et appellent à la fin de l'industrie dans son ensemble.

Des alternatives respectueuses des animaux

Yvonne Taylor, vice-présidente et chargée des projets d'entreprise pour PETA ('People for the Ethical Treatment of Animals', une ONG américaine dédiée à la protection des animaux), ne tarit pas d'éloges sur les entreprises innovantes telles que 3D Bio-Tissues, qui créent du cuir cultivé en laboratoire, déclarant à Euronews Culture : "Le cuir cultivé en laboratoire a l'aspect et la texture du vrai cuir... L'industrie de la mode remet désormais en question le cuir en raison de son impact sur l'environnementet, à mesure que les matériaux végétaliens gagnent du terrain, nous nous rapprochons d'un avenir sans animaux pour la mode".

L'organisation caritative VIVA, parmi d'autres organismes officiels, estime qu'un milliard d'animaux sont élevés et tués chaque année pour servir l'industrie du cuir. Bien qu'une grande partie des animaux inclus dans ce chiffre soient également utilisés pour leur viande, les consommateurs ainsi que l'industrie de la mode se détournent de plus en plus de ce tissu, dans une démarche qui fait écho à l'abandon de la vraie fourrure dans les vêtements.

Le 'pleather' - un type de cuir artificiel à base de plastique - a longtemps été tourné en dérision pour son aspect bon marché. Pour éviter le 'pleather', les marques, de la grande distribution à la haute couture, ont eu recours à d'autres alternatives.

En 2019, Chanel a sorti un chapeau canotier doré en Piñatex, un faux cuir dérivé de feuilles d'ananas Chanel

Parmi elles, H&M, Hugo Boss et Chanel ont travaillé avec du cuir d'ananas et Stella McCartney - qui n'a jamais utilisé de dérivés d'animaux - et Hermès ont réalisé des pièces avec du cuir de champignon.

Gigi Hadid défile pour la collection S/S 2023 de Stella McCartney, qui n'a jamais utilisé de sous-produits animaux. Pascal Le Segretain/Getty Images

Nombreux sont ceux qui considèrent encore le cuir comme un tissu de haute qualité et résistant, ce que Yvonne Taylor, de PETA, veut changer.

"L'arrivée d'options végétaliennes élégantes, viables et attrayantes dans le domaine de la mode doit faire évoluer les mentalités sur le cuir", déclare-t-elle, ajoutant que "c'est quelque chose qui est déjà en train de se produire et que le cuir cultivé en laboratoire contribuera à accomplir".

En 2021, des chercheurs de l'université Tufts, dans le Massachusetts, ont utilisé l'impression 3D pour créer un substitut du cuir qui ressemble beaucoup au cuir véritable, tant sur le plan visuel que mécanique. Cependant, la soie traditionnelle n'est pas respectueuse des animaux, car les vers à soie sont tués pour fabriquer le tissu ; l'invention n'est donc pas allée assez loin aux yeux de certains experts du secteur.

Intervention de PETA lors de la semaine de la mode de Londres en février pour inciter les gens à abandonner le cuir animal. SOPA Images

Alors qu'un certain nombre d'entreprises et de consommateurs se distancient déjà des peaux animales en choisissant du cuir fabriqué à partir de matériaux naturels tels que la pomme, le liège, le cactus, l'ananas et le raisin, les travaux de 3D Bio-Tissues sont susceptibles de révolutionner encore davantage l'industrie - et leur travail n'est pas isolé.

De fait,les cuirs cultivés en laboratoire seront sans doute commercialisés dans les prochaines années dans le monde entier, et un certain nombre d'entreprises ont réalisé des progrès rapides dans ce domaine.

En Californie, par exemple, la start-up VitroLabs, spécialisée dans la biotechnologie, développe des méthodes de cultivation de cuir en laboratoire et travaille sur la manière d'adapter le tannage et la finition de ces pièces afin de les rendre aussi durables et attrayantes que les vraies.

L'impact environnemental et humain du cuir animal

Les scientifiques estiment que l'agriculture animale, qui est au cœur de l'industrie du cuir, est responsable de 18 % de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, principalement en raison des émissions de méthane. La cultivation de cuir en laboratoire pourrait permettre d'éradiquer ce phénomène, mais seulement si l'industrie traditionnelle s'arrêtait totalement, ce qui est peu probable à court ou même à moyen terme.

Un ouvrier d'une usine de Srinagar, en Inde, transporte des morceaux de cuir brut tanné. Dar Yasin/AP

Le processus de tannage est souvent critiqué par les écologistes, qui affirment qu'il peut rejeter dans l'atmosphère des substances toxiques telles que le chrome, l'aluminium et les dérivés du goudron de houille, entraînant des problèmes de santé pour les personnes qui les ingèrent.

En 2011, cinq personnes chargées de nettoyer le réservoir de déchets d'une tannerie de la ville indienne de Vaniyambadi ont été asphyxiées par un gaz chimique toxique. Il ne s'agit pas d'un incident isolé : d'autres personnes ont perdu la vie de la même manière et beaucoup d'autres souffrent des effets secondaires de l'industrie du tannage.

La popularité du cuir pourra-t-elle jamais disparaître complètement ?

Le cuir fabriqué à partir de peaux d'animaux, au grand désespoir de certaines organisations caritatives et des militants, est toujours extrêmement populaire. Des sacs comme les modèles Birkin et Kelly de la marque de luxe Hermès - fabriqués à partir de peaux de vaches et de chèvres - sont presque toujours épuisés malgré des prix atteignant souvent des dizaines de milliers d'euros. Les modèles fabriqués à partir de peaux plus exotiques comme l'alligator, le crocodile, l'autruche ou le lézard sont particulièrement rares, et d'autant plus convoités par les ultra-riches.

Chez Chanel, où il est désormais presque impossible de trouver un sac à moins de 9 000 €, les clients restent attirés par les modèles en peau d'agneau et en python - et les hausses de prix quasi constantes de la marque ne semblent pas décourager les adeptes du luxe, qui n'ont pas encore abandonné le cuir au profit d'alternatives moins chères.

De toute évidence, il reste encore du chemin à parcourir, mais un certain nombre de marques grand public envisagent discrètement de collaborer avec des entreprises telles que 3D Bio-Tissues, dont l'objectif est de faire pousser de la "peau" au mètre et de travailler avec des marques désireuses de produire des articles présentant les mêmes qualités que le cuir, à la fois durables et esthétiques, tout en évitant les problèmes d'éthique.

Les entreprises à l'origine de cette nouvelle technologie espèrent mettre sur le marché un produit entièrement réalisé en cuir artificiel d'ici cinq ans.