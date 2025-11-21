Le Design Museum de Londres a inauguré aujourd'hui une nouvelle exposition consacrée à Wes Anderson, cinéaste renommé pour ses compositions visuelles saisissantes.

Il s'agit de la première rétrospective dédiée à l'œuvre cinématographique singulière du réalisateur américain, produite en collaboration avec la Cinémathèque française, à Paris, qui a présenté l'exposition en mars 2025.

Des dizaines d'objets issus des archives personnelles d'Anderson sont exposés, dont beaucoup présentés pour la première fois au Royaume-Uni.

Découvrez les histoires de conception derrière les films emblématiques d'Anderson

Wes Anderson: The Archives plonge dans le catalogue que le cinéaste a constitué au fil de trois décennies.

Cette exposition phare retrace l'évolution des films d'Anderson, des premiers essais des années 1990 aux productions récentes, ainsi que ses collaborations avec des partenaires créatifs fidèles.

L'exposition réunit plus de 700 objets qui témoignent du soin méticuleux apporté par le réalisateur à l'art du cinéma. Luke Hayes

Elle offre aux visiteurs l'occasion d'explorer les histoires de conception qui sous-tendent des films primés et emblématiques, comme The Grand Budapest Hotel, La Merveilleuse histoire de Henry Sugar, Fantastic Mr. Fox et L'Île aux chiens.

« Du charme mélancolique de La Famille Tenenbaum à l'aventure juvénile de Moonrise Kingdom, découvrez comment la vision singulière d'Anderson et son souci du détail ont donné naissance à certains des films les plus visuellement et émotionnellement captivants de ces dernières années », affirme le musée.

The Grand Budapest Hotel et un requin mécanisé

L'exposition réunit plus de 700 objets qui mettent en lumière le travail minutieux du réalisateur à travers des storyboards originaux, des polaroïds, des croquis, des peintures, des carnets manuscrits, des marionnettes, des modèles miniatures et des dizaines de costumes portés par des personnages cultes.

Parmi les pièces majeures, la maquette monumentale rose bonbon du Grand Budapest Hotel, utilisée pour filmer la façade de l'édifice dans le film de 2014. Large de plus de 3 mètres, c'est l'un des objets les plus imposants et reconnaissables de l'exposition.

L'exposition comprend des marionnettes originales en stop motion. Luke Hayes

Sont également exposés les distributeurs automatiques d'Asteroid City, ainsi que le manteau de fourrure FENDI porté par Gwyneth Paltrow en Margot Tenenbaum dans La Famille Tenenbaum.

On trouve les marionnettes originales en stop motion de créatures marines fantastiques, dont le requin-jaguar mécanisé de La Vie aquatique avec Steve Zissou, M. Fox portant son emblématique costume en velours côtelé, et la chienne de concours Nutmeg aux côtés de décors miniatures.

Des objets issus de son tout dernier long métrage, The Phoenician Scheme, sont également présentés. Parmi eux, une pipe Dunhill et une dague sertie de pierres précieuses, créée par l'artiste et sculptrice contemporaine Harumi Klossowskade Rola.

Le programme inclut la projection de quatre courts métrages : le court de 14 minutes Bottle Rocket ; Hotel Chevalier (2007), prologue d'À bord du Darjeeling Limited ; et Castello Cavalcanti (2013), réalisé en collaboration avec Prada.

En plus des accessoires et décors achevés, l'exposition présente des matériaux en cours de réalisation et des maquettes, et s'intéresse à la variété des techniques de cinéma traditionnelles et artisanales que le réalisateur continue de célébrer dans son travail, en particulier celles liées aux marionnettes et à l'animation en stop motion.