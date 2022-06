L'extinction des espèces sauvages est une crise mondiale. Le braconnage fait souvent les gros titres, mais la perte d'habitat et la pollution environnementale sont également des facteurs importants à prendre en compte dans la disparition de certaines espèces animales.

Selon une étude réalisée en 2015, le changement climatique entraînera la disparition définitive d'une espèce sur six sur la planète si nous n'agissons pas.

Il y a actuellement 17 animaux sur la liste des espèces en danger critique d'extinction du Fonds mondial pour la nature (WWF), dont trois espèces de rhinocéros, six primates et deux grands félins.

Cinq de ces espèces figurant sur la liste comptent d'ailleurs environ 100 animaux ou moins sur la planète, comme le saola, dont il ne reste qu'une vingtaine d'individus aujourd'hui.

Les 10 espèces les plus menacées au monde

Si toutes les animaux figurant sur la liste des espèces gravement menacées du WWF sont en danger, certaines d'entre elles sont en passe de disparaître complètement.

10. Tigre de Sunda

Ce tigre , originaire d'Indonésie, voit sa population diminuer de 19 % par décennie.

Le tigre de Sunda Canva

9. Eléphant de Sumatra

L'une des trois sous-espèces reconnues d'éléphant d'Asie, l'éléphant de Sumatra, est également originaire d'Indonésie et sa population diminue également de 19 % par décennie.

L'éléphant de Sumatra Canva

8. Orang-outan de Bornéo

Les orangs-outans, primates très intelligents, sont originaires de Bornéo et leur nombre diminue de 20 % par décennie.

Orang-outan de Bornéo Canva

7. Gorille des plaines orientales

Le majestueux gorille des plaines orientales, parfois appelé gorille de Grauer, est endémique des forêts montagneuses de l'est de la République démocratique du Congo. Leur nombre diminue à un rythme de 24 % par décennie.

Gorille des plaines orientales Canva

6. Marsouin aptère du Yangtsé

Ce marsouin de rivière chinois, rare et menacé, voit son nombre d'individus plonger d'un tiers (33 %) par décennie.

Marsouin aptère du Yangtsé Canva

5. Rhinocéros de Sumatra

Le rhinocéros de Sumatra est le plus petit des rhinocéros vivants et le seul rhinocéros asiatique à posséder deux cornes. Malheureusement, leur nombre diminue de 35 % par décennie.

Rhinocéros de Sumatra Canva

4. Eléphant de forêt africain

L'éléphant de forêt africain est originaire des forêts humides d'Afrique de l'Ouest et du bassin du Congo. L'espèce perd presque la moitié (47 %) de ses membres par décennie.

L'éléphant de forêt africain Canva

3. Gorille du fleuve Cross

Ce grand singe de plus en plus rare vit dans les collines et les montagnes boisées de la région frontalière entre le Cameroun et le Nigeria, à la source du fleuve Cross (Nigeria). L'espèce perd 51 % de sa population par décennie.

Gorille de la rivière Cross Canva

2. Vaquita

Le vaquita est un petit marsouin que l'on ne trouve que dans le nord du golfe de Californie (mer de Cortez) au Mexique. L'animal qui a toujours l'air de sourire aurait toutes les raisons de voir disparaitre cette expression de son faciès, car son espèce perd 76 % de ses individus par décennie, signifiant qu'elle risque de disparaître complètement d'ici 2050.

Vaquita Canva

1. Saola

Le saola, également appelé "licorne asiatique", est une magnifique créature bovine et l'un des grands mammifères les plus rares au monde. Il vit dans les forêts de la chaîne des Annamites au Vietnam et au Laos.

La population de saola diminue de 80 % par décennie, ce qui signifie qu'elle risque de disparaître complètement d'ici 2050.

Saola Canva

Pourquoi le saola est-il particulièrement en danger ?

Cet animal est si rare que les biologistes ne l'ont jamais vu à l'état sauvage et si peu connu qu'il n'y en a pas un seul en captivité, où que ce soit sur la planète.

Un groupe de scientifiques prévoit de lancer une recherche sans précédent de deux ans pour trouver quelques-uns des derniers Saola et établir un programme d'élevage pour les sauver. Ces derniers sont en train de constituer l'une des équipes de traqueurs d'animaux sauvages les plus spécialisées jamais vues, intégrant des traqueurs indigènes, des chiens de détection spécialement entraînés et une technologie de pointe en matière de traçage de l'ADN.

Ils n'attendent que l'investissement pour commencer. Pour aider à sauver le mammifère terrestre le plus rare de la planète, vous pouvez le faire ici.