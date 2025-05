Cacao, café, blé : ces importations de l'UE menacées par les crises de la biodiversité et du climat

PUBLICITÉ

Six des principales importations alimentaires de l'Europe sont de plus en plus menacées par la perte de biodiversité et le changement climatique, selon un nouveau rapport.

Mandatés par la Fondation européenne pour le climat, une initiative philanthropique, les consultants britanniques de Foresight Transitions ont examiné la vulnérabilité des cultures de base que sont le maïs, le riz et le blé, ainsi que le cacao, le café et le soja - des denrées essentielles pour la production et l'exportation de produits agroalimentaires de l'UE.

Ils ont constaté que plus de la moitié des importations de ces six denrées alimentaires provenaient de pays vulnérables sur le plan climatique et disposant de ressources limitées pour s'adapter. Pour trois d'entre elles - le blé, le maïs et le cacao -, les deux tiers des importations proviennent de pays dont la biodiversité n'est pas considérée comme intacte.

"Il ne s'agit pas de menaces abstraites", déclare l'autrice principal du rapport, Camilla Hyslop. "Elles ont déjà des répercussions négatives sur les entreprises et les emplois, ainsi que sur la disponibilité et le prix des denrées alimentaires pour les consommateurs, et elles ne font qu'empirer."

L'industrie chocolatière de l'UE est la plus menacée

En tant que premier producteur et exportateur mondial de chocolat, c'est l'industrie chocolatière de l'Union européenne, dont la valeur est estimée à 44 milliards d'euros, qui est la plus menacée par ces deux facteurs environnementaux.

Environ 97 % de l'ingrédient principal du chocolat, le cacao, provient de pays dont le score climatique est faible, moyen ou inférieur, selon l'indice d'adaptation mondial de Notre Dame (Notre Dame Global Adaptation Index). Cet outil combine la vulnérabilité d'un pays aux dommages climatiques et son accès au soutien financier et institutionnel.

Par ailleurs, 77 % du cacao provient de pays dont la biodiversité est moyenne ou inférieure, selon le classement de l'intégrité de la biodiversité établi par le Natural History Museum du Royaume-Uni, qui compare l'abondance actuelle des espèces sauvages aux niveaux pré-modernes.

Les chercheurs ont mis en correspondance les données commerciales d'Eurostat avec ces deux classements de la sécurité environnementale pour les six produits de base.

Dans le cas du cacao, les importations européennes proviennent de quelques grands pays d'Afrique de l'Ouest - Côte d'Ivoire, Ghana, Cameroun, Nigeria - qui subissent tous des impacts climatiques et sur la biodiversité qui se chevauchent et s'intensifient.

"L'Union européenne a payé un prix de plus en plus élevé pour les importations de cacao en raison de ces pressions environnementales, la valeur totale des importations ayant augmenté de 41 % au cours de l'année dernière", explique Camilla Hyslop.

L'augmentation de la valeur est également due à l'augmentation du prix du sucre liée au climat, ce qui met en évidence la "double peine" environnementale à laquelle sont confrontés non seulement les chocolatiers, mais aussi d'autres types de producteurs qui utilisent de multiples intrants sensibles à l'environnement.

Les prix du chocolat ont augmenté de 43 % au cours des trois dernières années, selon une analyse récente du groupe de réflexion écologique Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU), et la "chocflation" est évidente dans les rayons des supermarchés.

Comment la perte de biodiversité aggrave les effets du climat

Si des études antérieures ont évalué la vulnérabilité des importations de denrées alimentaires face au climat, la nouvelle recherche se distingue par l'attention qu'elle porte à la perte de biodiversité et à la manière dont ces deux facteurs environnementaux interagissent.

"Les effets du climat sont aggravés par le déclin de la biodiversité, qui rend les exploitations agricoles et les écosystèmes environnants beaucoup moins résistants aux chocs climatiques et autres", explique Camilla Hyslop.

"Non seulement les exploitations agricoles moins biodiversifiées sont moins résistantes aux maladies des cultures, mais ces maladies apparaissent souvent en raison de la diminution de la biodiversité."

En outre, les rendements sont diminués par le défrichement de la végétation indigène, qui peut modifier les microclimats locaux. Enfin, des pratiques telles que la monoculture, qui consiste à cultiver exclusivement du blé, appauvrissent les sols dont dépend la production alimentaire.

Les effets du climat européen rendent l'UE plus dépendante des importations

L'une des réponses à cette insécurité croissante dans les chaînes d'approvisionnement de l'Europe consiste à produire davantage de denrées alimentaires sur le continent.

Cependant, selon Mark Workman, directeur de Foresight Transitions et co-auteur du rapport, cette "relocalisation" serait en soi une réponse tout à fait insuffisante.

"Non seulement l'UE aurait du mal à cultiver certains de ces produits en grandes quantités, mais elle est également confrontée à ses propres menaces en matière de climat et de biodiversité, sans parler des implications désagréables en termes d'utilisation des terres d'une délocalisation importante de la production alimentaire."

Camilla Hyslop souligne également la nature mondiale de la crise climatique. Alors que des précipitations plus importantes en 2024 ont laissé le cacao pourrir en Afrique de l'Ouest, écrit-elle, des inondations au Royaume-Uni et en France ont diminué la production de blé, et des températures élevées en Europe de l'Est ont perturbé les cultures de maïs - ce qui rend les importations cruciales pour la sécurité alimentaire.

"Il est donc tout à fait dans l'intérêt des décideurs politiques de l'UE d'investir sérieusement dans la résilience climatique des producteurs partenaires ainsi que dans les infrastructures commerciales à l'étranger, telles que les ports qui soutiennent ce commerce et sont également soumis à des contraintes environnementales", ajoute Mark Workman.

"Il s'agit d'un message important à faire passer à une époque où les budgets d'aide à l'étranger sont souvent opposés aux investissements dans la défense et la sécurité, alors qu'il s'agit en réalité des deux faces d'une même pièce."

Parmi les recommandations politiques formulées dans le rapport figurent des mesures visant à soutenir les petits exploitants agricoles, qui fournissent la majorité du cacao à l'Union européenne. Et, "la plus évidente", des politiques fortes d'atténuation du changement climatique, qui auront des retombées positives pour tous les pays fournisseurs.