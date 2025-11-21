Après des années de recherches infructueuses, l’une des baleines les plus rares de la planète a enfin été observée à l’état sauvage.

La course pour rencontrer les insaisissables baleines à bec à dents de ginkgo a commencé en 2020, après que des scientifiques ont enregistré des sons aigus au large du nord-ouest de la Basse-Californie, au Mexique.

Appelés impulsions d’écholocation, ou « voir avec le son », ces sons sont émis par les animaux pour s’orienter et chercher de la nourriture dans l’obscurité.

Cependant, ce n’est que l’an dernier que les chercheurs ont soudain aperçu ce qui ressemblait à un duo de jeunes baleines à bec faisant surface.

Une « découverte importante »

Identifiés grâce à une biopsie (un petit morceau de peau prélevé sur une baleine à des fins d’identification à l’aide d’une arbalète modifiée), les chercheurs ont compris qu’ils avaient devant eux deux baleines à bec à dents de ginkgo, ce qui constitue la première observation d’individus vivants à l’état sauvage.

Jusqu’ici, la seule preuve de l’existence de cette espèce provenait de quelques spécimens morts échoués sur les côtes du Japon.

Le dos d’un mâle, où l’on voit des cicatrices laissées par les dents (les lignes de cicatrices) lors de combats entre mâles, ainsi que des cicatrices de morsures de requin cigare (les cercles blancs). Craig Hayslip.

Elizabeth Henderson, corédactrice de la revue Aquatic Mammals, confie à Euronews Green qu’il s’agit d’une « découverte importante », rendue possible par des conditions météo idéales et par le fait d’être « au bon endroit au bon moment ».

« Quand on essaie de trouver une baleine qui n’a jamais été observée vivante à l’état sauvage et qu’on ne sait donc pas vraiment où la chercher, la quête est d’autant plus difficile », ajoute-t-elle.

Pourquoi les baleines à bec à dents de ginkgo sont-elles si difficiles à repérer ?

Les baleines à bec sont les mammifères qui plongent le plus profondément sur Terre et passent l’essentiel de leur vie dans les profondeurs de l’océan.

Elles ne remontent à la surface que quelques minutes à la fois et sont connues pour être facilement effrayées par les navires et les sonars militaires.

Ce « comportement cryptique » explique en partie le mystère qui entoure les baleines à bec, mais les progrès de la recherche acoustique et des technologies de marquage ont « considérablement accru » la compréhension qu’en ont les scientifiques.

« On sait désormais que chaque espèce semble produire sa propre impulsion d’écholocation unique, modulée en fréquence (FM) et montante », l’étude indique.

« Une fois l’impulsion d’écholocation identifiée pour une espèce donnée, des méthodes de suivi acoustique passif peuvent être appliquées pour mieux comprendre ses modes d’occurrence, sa distribution, son abondance relative et l’utilisation de son habitat. »

Henderson ajoute qu’en déterminant que les baleines à bec à dents de ginkgo utilisent l’habitat au large de la côte ouest de l’Amérique du Nord, les chercheurs ont « quasiment doublé » leur aire de répartition connue dans l’océan Pacifique Nord.

Comment l’expédition a failli échouer

On estime que six animaux ont été brièvement aperçus durant toute l’expédition, dont au moins une paire avec un baleineau et deux individus de taille adulte, mais seuls cinq ont été identifiés.

La mission a toutefois failli être sabotée par un albatros sauvage qui a tenté de becqueter la biopsie.

Heureusement, l’équipage a pu détourner l’attention de l’oiseau en jetant par-dessus bord des petits pains du petit-déjeuner, puis a récupéré la biopsie à l’aide d’un petit bateau.