La crise de l’accueil des demandeurs d’asile s’intensifie en Belgique

C'est une crise de l'asile qui s'étend à Bruxelles, à quelques kilomètres du quartier européen. Des réfugiés ont installé un camp de fortune le long du canal dans la capitale belge. Ils sont exposés aux vents et aux températures froides.

Plus de 250 personnes patientent depuis des mois pour pouvoir s'enregistrer. Ils vivent dans la rue avec un accès sommaire à l'eau et avec très peu de ressources alimentaires. Fedasil, l'agence fédérale belge en charge de l'accueil des réfugiés, répond qu'elle n'a plus de place disponible, un manque à l'origine de cette crise.

Mohammed a 30 ans. Ce Somalien a traversé la Méditerranée en bateau pour arriver dans les rues de Bruxelles où il attend depuis six mois.

"C'est très dur parce que je n'ai rien. Je n'ai pas de maison. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de travail. L'argent est vraiment important", explique-t-il.

Médecins sans frontières (MSF) a mis en place une douzaine de toilettes mobiles et un évier pour avoir accès à de l'eau potable. Mais pour l'association cette crise ne se résume pas à un problème de logements disponibles. Elle estime que la question des demandeurs d'asile est un dossier politique, un dossier qui ne permet pas de gagner des voix.

"Ce n'est pas un problème simple et ce n'est pas un problème facile à résoudre parce que même si on créait de nouvelles places, elles seraient rapidement remplies par de nouvelles personnes entrantes. Il existe un certain nombre de goulets d'étranglement dans le système d'asile", explique Jean-Paul Mangion, médecin coordinateur pour MSF Belgique.

"Pour l'instant, pour ces personnes, il y a une solution très simple qui consiste à demander aux différentes communes de Belgique de prendre un certain nombre de personnes et de répartir les quelque 3 000 personnes qui attendent actuellement dans les différentes communes de Belgique", ajoute-t-il.

Les autorités belges soulignent que le pays a reçu l'année dernière 100 000 demandes de protection, un record. Elles ajoutent que la Belgique se situe pour la même période au 7e rang de l'Union européenne en matière d'accueil des réfugiés.

Médecins sans frontières prévient ne pas s'attendre à une solution prochainement malgré les arrivées qui devraient progresser dans les prochaines semaines avec une météo plus clémente pour les traversées en bateau.