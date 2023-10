L’OTAN suit de près l'évolution de la situation au Proche-Orient

Les ministres de la Défense de l’OTAN, réunis mercredi et jeudi à Bruxelles, ont exprimé leur "solidarité" avec l’Etat hébreu et appellent Israël à répondre de façon proportionnée.

L'OTAN met en garde face au risque de voir des pays hostiles comme l'Iran, ou des groupes armés comme le Hezbollah profiter du conflit entre le Hamas et Israël. La situation au Proche-Orient était à l’ordre du jour de la réunion mercredi et jeudi à Bruxelles des ministres de la Défense de l’Alliance.

Les Alliés ne sont pas directement impliqués mais les Etats-Unis ont tout de même renforcé leur présence militaire dans la région.

Le ministre israélien de la Défense a participé en visio-conférence à cette rencontre. Il a saisi cette occasion pour montrer une vidéo des violences perpétrées par le Hamas.

L’OTAN exprime sa "solidarité" avec Israël et appelle l’Etat hébreu à réagir de façon proportionnée "contre ces actes terroristes".

"Nous avons vu une vidéo choquante et, bien sûr, les rapports sont choquants. C'est aussi la raison pour laquelle les Alliés ont condamné cette attaque terroriste contre des civils en Israël. Au fur et à mesure que ce conflit évolue, il est important de protéger les civils et cela a été clairement exprimé, il y a des règles de guerre et il y a des demandes de proportionnalité et cela a été souligné par de nombreux Alliés", explique le secrétaire général de l’Alliance, Jens Stoltenberg.

L’OTAN s’est aussi penchée sur la fuite du gazoduc sous-marin entre la Finlande et l'Estonie. Helsinki estime probable que cette avarie soit le résultat "d’une activité extérieure".

Le secrétaire général a répondu que l’Alliance réagira de façon déterminée si l’incident s’avère être un sabotage délibéré.

"Il est évident que les gazoducs, les câbles électriques, les câbles Internet, ce type d'infrastructures sous-marines, sont des infrastructures critiques pour nos sociétés. C'est pourquoi l'OTAN accorde une grande importance à la résilience depuis de nombreuses années".

La présence surprise, mercredi, du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a porté ses fruits. Les États-Unis ont annoncé une aide militaire de 200 millions de dollars, le Groupe de contact pour la défense de l'Ukraine a promis plus de 100 millions d'euros et l'Allemagne a considérablement renforcé son soutien.