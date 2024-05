L'Union européenne et l'OTAN ont dénoncé la Russie pour avoir lancé des cyberattaques contre l'Allemagne et la République tchèque.

« Cette cybercampagne malveillante montre le comportement irresponsable continu de la Russie dans le cyberespace, en ciblant les institutions démocratiques, les entités gouvernementales et les fournisseurs d'infrastructures critiques à travers l'Union européenne et au-delà », a déclaré Josep Borrell, le chef de la politique étrangère du bloc, dans un communiqué publié vendredi au nom des 27 États membres.

« L'UE ne tolérera pas de tels comportements malveillants, en particulier les activités qui visent à dégrader nos infrastructures critiques, à affaiblir la cohésion sociale et à influencer les processus démocratiques », a-t-il ajouté, faisant référence aux élections de juin au Parlement européen.

Utilisant un langage tout aussi critique, l'OTAN a appelé Moscou à respecter ses «obligations internationales » et a souligné que l'alliance « utiliserait les capacités nécessaires pour dissuader, défendre et contrer l'éventail complet des cybermenaces ».

Les deux ont attribué la faute à APT28, acronyme de Advanced Persistent Threat Actor 28, un groupe de cyberespionnage lié au service de renseignement militaire russe (GRU).

En Allemagne, l'APT28 est accusée d'avoir compromis les comptes e-mail de membres du Parti social-démocrate (SPD), la principale force de la coalition au pouvoir. Berlin a déjà convoqué le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de Russie.

« C'est absolument intolérable et inacceptable et cela aura des conséquences », a déclaré la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock.

En République tchèque, le groupe aurait ciblé certaines institutions de l'État en exploitant une « vulnérabilité jusqu'alors inconnue dans Microsoft Outlook », a déclaré vendredi le ministère des Affaires étrangères du pays. L'interférence a commencé en 2023, a-t-il noté.

La publication des résultats par les deux pays a donné lieu à des déclarations dénonciatrices de l'UE et de l'OTAN, qui ont été publiées presque simultanément.

La nouvelle survient dans un climat d'alerte élevé en Europe de l'Est et du Nord face aux dangers posés par la guerre hybride russe.

Ces derniers jours, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Suède et la Finlande ont tiré la sonnette d'alarme concernant le brouillage des signaux GPS, qui a contraint la compagnie aérienne finlandaise Finnair à suspendre ses services vers Tartu, une ville d'Estonie. Le phénomène est considéré comme une nouvelle tentative du Kremlin de riposter aux sanctions imposées suite à l'invasion de l'Ukraine.

« Ces incidents font partie d'une campagne croissante d'activités que la Russie continue de mener dans la zone euro-atlantique, y compris sur le territoire de l'Alliance et par l'intermédiaire de mandataires », a déclaré l'OTAN jeudi. « Cela inclut le sabotage, les actes de violence, les interférences informatiques et électroniques, les campagnes de désinformation et d'autres opérations hybrides. »