Des manifestations pro-climat dans les rues de Berlin et d'Amsterdam

Des militants pour le climat sont descendus dans les rues de Berlin et d'Amsterdam à l'approche des élections européennes.

Les manifestants ont souligné le rôle de l'Union européenne dans la protection du climat au cours des marches.

Les militants ont déclaré qu'il s'agissait de se battre à la fois pour la démocratie et pour le climat. Certains militants espèrent que les élections européennes donneront une impulsion et qu'il est important d'être dans la rue pour la démocratie.

À Amsterdam, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour exiger que les grandes entreprises cessent de financer des projets qui portent atteinte à la nature, aux personnes et à l'environnement.

Les manifestants sont passés devant les bureaux de banques, d'avocats et de comptables. Les manifestants ont expliqué que la marche avait été délibérément organisée un jour ouvré afin que les entreprises devant lesquelles ils passaient puissent entendre leur message.