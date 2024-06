En Hongrie, la victoire de Viktor Orban et celle de son rival Peter Magyar

Par euronews

Avec 44% des voix le parti au pouvoir de Viktor Orban termine finalement en tête des élections européennes. Une victoire qui en cache une autre : celle de son désormais rival Peter Magyar.

Avec 44% des suffrages Viktor Orban a savouré sa victoire aux élections européennes dimanche soir.

Mais le Fidesz enregistre un net recul. En 2019 il avait obtenu 52% des voix.

Le Premier ministre hongrois ne cache pourtant pas sa joie. Le parti libéral Momentum n'a pas atteint le seuil nécessaire pour se qualifier et la liste commune des partis sociaux-démocrates et des verts n'a obtenu que 8% de suffrages.

Pour autant, la victoire de Viktor Orban en cache une autre : celle de son désormais rival Peter Magyar un ancien du Fidesz. Sa liste Tisza, lancée il y a quelques mois, a obtenu plus de 29% des suffrages. Le jeune leader du parti a évoqué "un changement révolutionnaire".

"Le grand gagnant et le grand perdant de la soirée électorale est le Fidesz", explique notre correspondant Zoltán Siposhegyi. "Le parti au pouvoir a obtenu le plus grand nombre de voix, il a a réussi à conquérir la plupart des conseils locaux et des comtés et a obtenu la plupart des sièges au Parlement européen. Mais il convient de noter que le Fidesz a perdu beaucoup d’électeurs (depuis les dernières élections nationales), et qu’il s’agit également du pire résultat jamais enregistré lors d’une élection au Parlement européen."