Jens Stoltenberg veut s'assurer que les membres de l’OTAN aideront l’Ukraine sur le long terme

Par Euronews avec Shona Murray

Les ministres de la Défense de l'Alliance se sont réunis à Bruxelles pour évoquer le soutien à Kyiv.

En présence notamment du secrétaire d’Etat américain à la Défense, Lloyd Austin, les ministres de la Défense des pays membres de l’OTAN, se sont réunis à Bruxelles. Une dernière réunion avant un grand sommet prévu en juillet à Washington.

Au cœur des discussions, l’Ukraine, dont l'armée est en difficulté face aux troupes russes. Alors que cette guerre dure depuis deux ans, Jens Stoltenberg veut s’assurer que les pays de l’Alliance maintiendront leur aide militaire à Kyiv sur le long terme.

"Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les alliés ont fourni un soutien militaire d'une valeur de 40 milliards d'euros par an. J'ai proposé que nous maintenions ce niveau de soutien aussi longtemps qu'il le faudra. Et que les alliés partagent équitablement ce fardeau", a déclaré le secrétaire général de l'OTAN.

L'objectif principal de l'OTAN pour l'Ukraine est une aide dans la durée. Jens Stoltenberg a déclaré qu'il fallait mettre fin aux lacunes et aux retards dans le transfert des armes.

Ces six derniers mois ont été très difficiles pour le pays, la Russie s'est emparée d'encore plus de territoires. Les ministres de la Défense ont également discuté de la formation des soldats ukrainiens et d'une aide financière, tout cela en prélude au grand sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra en juillet à Washington.