Moins de deux semaines après l'entrée en vigueur du nouveau régime commercial préférentiel controversé, l'Union européenne devrait encore réduire ses importations de produits alimentaires de base en provenance de l'Ukraine, déchirée par la guerre.

Les importations d'œufs en provenance d'Ukraine ont atteint des niveaux qui signifient que la Commission imposera des restrictions dans les deux prochaines semaines, a déclaré un porte-parole de l'UE à Euronews, après que l'exécutif a annoncé des restrictions sur les importations d'avoine en provenance d'Ukraine jusqu'au 5 juin 2025.

Les importations de sucre sont également dans le collimateur de l'exécutif européen, selon des experts commerciaux familiers avec le sujet.

Cette décision est une conséquence de la récente modification — demandée et obtenue par la France et la Pologne — de la suspension temporaire de tous les droits de douane et quotas sur les exportations agricoles de l'Ukraine après l'invasion totale du pays par la Russie en 2022.

En vigueur depuis le 6 juin, le nouveau régime de libre-échange comprend un mécanisme de sauvegarde automatique destiné à protéger des secteurs nationaux spécifiques considérés comme "sensibles" — œufs, volaille, sucre, avoine, maïs, grains décortiqués et miel — contre l'augmentation des importations résultant de la levée des quotas et des droits de douane.

Dans la pratique, la Commission est autorisée à déclencher le "frein d'urgence" et à réintroduire des contingents tarifaires si les importations de ces produits dépassent la moyenne arithmétique des quantités importées entre le 1ᵉʳ juillet 2021 et le 31 décembre 2023.

Les importations de sucre font également l'objet d'une surveillance étroite de la part de l'exécutif européen. Deux sources informées de la question ont indiqué que le sucre était un candidat probable aux contrôles, précisant que les chiffres relatifs à ce produit de base, disponibles sur la page web de l'union douanière, étaient déjà supérieurs à la limite du frein d'urgence.

"Nous ne pouvons pas spéculer sur le rythme des importations futures ", a déclaré un autre porte-parole de la Commission à Euronews, ajoutant que l'exécutif de l'UE continuait à surveiller les niveaux de déclenchement pertinents.

Luc Vernet du groupe de réflexion FarmEurope a précédemment déclaré à Euronews qu'une partie du sucre ukrainien arrivant dans l'UE pourrait avoir le statut de perfectionnement actif — importé pour être réexporté — ce qui pourrait influencer l'évaluation de la Commission.

Si le seuil de déclenchement est atteint pour le sucre également, les droits de douane seront réactivés dans un délai maximum de 14 jours.

La question est suivie de près par le Comité des utilisateurs européens (CIUS), une association européenne représentant les utilisateurs européens de sucre du secteur de l'alimentation et des boissons, qui s'inquiète de la limitation du volume d'importation d'une denrée essentielle pour la transformation de leurs produits.

"Nous craignons que dans les années à venir, les volumes de sucre ne soient pas suffisants pour répondre à la demande du marché européen ", a déclaré un porte-parole du CIUS à Euronews.

L'Ukraine a récemment établi un record d'exportation de 108 000 tonnes de sucre en mai, conséquence du fait que la betterave sucrière a commencé à être considérée comme une bonne option de diversification pour les producteurs de céréales du pays. Kyiv exporte 65 % de son sucre vers l'UE, selon l'Association nationale ukrainienne des producteurs de sucre (Ukrsugar).