L'Ukraine n'est "pas entièrement satisfaite" du dernier accord sur les céréales conclu par les pays de l'UE, mais elle peut l'appliquer, a déclaré le ministre ukrainien de l'agriculture.

Dans un compromis conclu mercredi soir, les États membres ont accepté de durcir le régime de libre-échange avec l'Ukraine en élargissant la liste des "produits sensibles" pouvant être soumis à des droits de douane, qui comprend désormais la volaille, les œufs, le sucre, l'avoine, le maïs, le gruau et le miel.

L'accord renforce la surveillance des tendances du marché afin de permettre l'utilisation de "mesures correctives", un terme vague qui ouvre la voie à des interdictions au niveau national.

Au total, on estime que ces modifications feront perdre à Kiev 86 millions d'euros supplémentaires, en plus des 240 millions d'euros prévus dans la proposition initiale.

Mais pour Mykola Solskyi, ministre ukrainien de la politique agraire et de l'alimentation, les nouvelles ne sont pas aussi mauvaises que les gros titres pourraient le laisser penser.

"Il s'agit d'un compromis entre de nombreux pays, dont le mien, l'Ukraine. Nous comprenons tous qu'il s'agit d'une situation unique en raison de la guerre que nous connaissons actuellement ", a déclaré M. Solskyi lors d'une interview accordée à Euronews.

"Honnêtement, bien sûr, nous ne sommes pas entièrement satisfaits. Nous aimerions d'autres conditions pour la poursuite de cet accord. Mais en même temps, nous voulons dire 'merci' pour ces opportunités de commercer à nouveau", a-t-il ajouté.

"Nous comprenons que lorsque vous discutez d'un compromis, personne ne peut être pleinement satisfait. Il est donc plus ou moins possible de poursuivre les échanges dans une situation aussi difficile".

M. Solskyi est d'accord avec la projection de 330 millions d'euros de pertes économiques pour le pays, mais il a fait remarquer qu'il était "difficile" de calculer un montant précis en raison de la trajectoire toujours changeante de l'agression russe, qui peut entraver davantage la capacité du pays à commercer.

"Nous sommes dans une situation de guerre. Personne ne sait ce qui peut arriver demain", a-t-il déclaré.

L'année dernière, l'UE a été plongée dans un débat houleux sur les produits agricoles ukrainiens, qu'elle a exemptés de droits de douane et de quotas pour soutenir l'économie de ce pays déchiré par la guerre. Ce régime spécial est vivement contesté par les agriculteurs polonais, hongrois, slovaques, roumains et bulgares, qui affirment que ces produits représentent une concurrence déloyale, qu'ils font baisser les prix et qu'ils occupent trop de place dans les entrepôts.

Actuellement, la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie ont mis en place des interdictions unilatérales afin de limiter les flux de céréales ukrainiennes, malgré les demandes répétées de Bruxelles et de Kiev.

"Le secteur agricole a toujours été et sera toujours très sensible dans la plupart des pays d'Europe", a déclaré le ministre.

Pas de temps pour les émotions

Les tentatives diplomatiques visant à résoudre le différend qui dure depuis un an ont jusqu'à présent donné des résultats mitigés.

La Pologne, sous le nouveau gouvernement de Donald Tusk, un homme politique qui s'est déclaré pro-européen, a maintenu les interdictions pour contenir la colère des agriculteurs et des camionneurs, qui ont organisé des barrages le long de la frontière.

Varsovie a montré sa volonté de parvenir à une solution durable avec Kiev et les deux parties ont tenu une réunion de haut niveau jeudi, que M. Solskyi a qualifiée de "sérieuse et honnête", bien qu'aucune avancée n'ait été annoncée.

Les responsables polonais ont proposé un système de licence pour contrôler les flux agricoles et ont suggéré que le transit du blé et du maïs ukrainiens pourrait cesser à partir du 1er avril. Une telle décision serait douloureuse pour Kiev, car la Pologne est la principale voie d'accès à l'Europe occidentale.

"Nous sommes d'avis qu'il est impossible d'interdire le transit", a déclaré M. Solskyi, "et nous comprenons que ces questions suscitent beaucoup d'émotions, mais ce n'est pas le moment de s'émouvoir".

Alors que les réactions hostiles aux denrées alimentaires ukrainiennes se sont concentrées en Europe de l'Est, les dernières semaines ont montré un changement dans l'attitude de la France, un pays qui s'était joint l'année dernière à une lettre dénonçant les interdictions polonaises, hongroises et slovaques. Aujourd'hui, Paris avertit que les perturbations des marchés risquent d'éroder le soutien de l'opinion publique à l'Ukraine et qu'une action plus vigoureuse s'impose.

Lors des dernières négociations sur le libre-échange, la France s'est jointe à la Pologne pour obtenir un amendement clé : la sauvegarde automatique permettant d'appliquer des droits de douane sur les "produits sensibles" s'ils dépassent les niveaux moyens de 2022-2023 devait être étendue à 2021.

En ajoutant une année d'avant-guerre à l'équation, la coalition souhaitait réduire le seuil et faciliter l'application des droits de douane. La France et la Pologne ont également demandé que la liste des "produits sensibles" soit allongée afin d'y inclure le blé, une denrée largement vendue.

"Nous comprenons que le gouvernement français, comme d'autres gouvernements, subisse la pression des agriculteurs", a déclaré M. Solskyi, "la France est très agraire. Il y a beaucoup d'agriculteurs en France. Ils s'intéressent beaucoup à cette région. C'est pourquoi ils sont très sensibles aux discussions sur la volaille et les œufs".

Le compromis atteint mercredi exclut le blé mais prolonge la période de référence jusqu'au second semestre 2021, une demi-victoire pour le camp pro-restrictions.

"Je ne pense pas que cela se produira très bientôt", a déclaré le ministre à propos de la probabilité de droits de douane, "bien sûr, ce n'est pas ce que nous voulons. Mais nous avons beaucoup plus de capacités".

Tout au long de l'entretien, M. Solskyi s'est montré confiant dans le fait que les tensions agricoles durables seraient contenues en 2024, les entreprises ukrainiennes retournant progressivement vers leurs marchés "traditionnels" d'Asie et d'Afrique et réduisant par conséquent leurs échanges avec les clients européens.

"Nous avons une guerre et tout peut changer. C'est pourquoi tout le monde veut être très prudent avec les règles de l'UE. Mais, à mon avis, il y a beaucoup moins de risques", a-t-il déclaré.

Lorsqu'on lui demande si la solidarité européenne avec l'Ukraine diminuera ou augmentera dans les mois à venir, M. Solskyi répond : "J'espère qu'elle restera au moins la même".