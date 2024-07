Renew Europe dispose actuellement de 76 députés européens, nombre dont Ursula von der Leyen a besoin pour obtenir la confirmation d'un second mandat.

PUBLICITÉ

Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne qui tente de réunir une majorité pour un second mandat, a promis à la famille libérale de Renew Europe qu'elle n'établirait pas de "coopération structurée" avec le groupe de Giorgia Meloni.

"Nous avons eu de bons échanges avec Ursula von der Leyen. Des questions franches et difficiles de notre côté", a déclaré Valerie Hayer, l'eurodéputée française qui préside Renew Europe, mercredi après une réunion entre les libéraux et la présidente en exercice.

"Nous avons été très clairs sur le fait que nous n'acceptions aucun flirt avec l'extrême droite. Elle nous a donné des engagements. Nous examinerons cela de très près, bien sûr", a-t-elle ajouté.

Au cours de sa campagne de réélection, Mme von der Leyen a suscité des froncements de sourcils lorsqu'elle a fait des ouvertures de plus en plus explicites à la Première ministre ialienne, Giorgia Meloni, qui contrôle fermement le groupe d'extrême droite des Conservateurs et Réformistes européens (CRE).

En raison de ses opinions socialement conservatrices et de ses attaques contre la liberté de la presse, Meloni est considérée comme un anathème pour Renew Europe, ainsi que pour les Socialistes & Démocrates (S&D), qui constituent la principale opposition à Rome. Toutefois, au sein du Parti populaire européen (PPE) de centre-droit, Meloni est considérée comme une figure constructive et pragmatique, même si ses positions virent souvent à l'euroscepticisme.

Il est important de noter que le PPE ne considère pas l'ensemble de l'ECR comme étant "d'extrême droite", contrairement aux socialistes et aux libéraux, et qu'il préfère traiter le groupe comme des factions distinctes : Fratelli d'Italia de Meloni, du côté positif, et Droit et Justice (PiS) de Pologne, du côté négatif.

Depuis les élections européennes, Mme von der Leyen, qui appartient à l'aile modérée du PPE, a changé de discours et s'est engagée à construire une plateforme centriste et durable avec le PPE, le S&D et Renew, qui détiendraient ensemble une majorité de 400 sièges.

"Notre position est absolument claire, depuis le groupe Renew. Nous devrions être en coalition avec les groupes pro-européens, c'est clair. Pour nous, ECR n'est pas un groupe pro-européen", a déclaré Mme Hayer. "Nous n'avons pas à conclure d'accord avec le groupe ECR."

A la question de savoir si Mme von der Leyen s'engageait à exclure le groupe ECR de sa future plateforme, Valérie Hayer a répondu qu'elle avait promis de construire une coalition comme elle l'avait fait lors de son premier mandat, soutenue par le PPE, le S&D et Renew.

Deux responsables de Renew ont déclaré que Ursula Von der Leyen avait été plus explicite lors de la réunion à huis clos et qu'elle avait promis "aucune coopération structurée" avec ECR au cours de son éventuel second mandat, une déclaration qui semble destinée à dissiper les derniers doutes.

Se rendre à 361

Toutefois, la candidate ne doit pas considérer comme acquis le soutien des 76 députés européens qui siègent avec Renew. Les délégations allemande, slovaque, portugaise et irlandaise sont considérées comme les plus sceptiques, selon Euronews, en raison de la manière dont Ursula Von der Leyen a géré les reculs démocratiques dans la Hongrie de Viktor Orbán et la Slovaquie de Robert Fico.

Par ailleurs, les six eurodéputés irlandais s'opposent à sa reconduction en raison de sa réponse à la guerre entre Israël et le Hamas, qui a été critiquée pour être excessivement pro-israélienne.

Des rébellions similaires sont attendues au sein du PPE (188 eurodéputés) et du S&D (136), ce qui suggère que Mme von der Leyen pourrait ne pas atteindre les 361 voix dont elle a besoin pour un second mandat. L'écart pourrait être comblé par les Verts (53) ou le groupe ECR (78).

C'est là que réside le dilemme : se rapprocher trop des Verts déclencherait l'ire de ses alliés conservateurs et se rapprocher trop du groupe ECR aliénerait à son tour les progressistes. La remarque de mercredi suggère que les Verts, les plus fervents défenseurs du Green Deal de Von der Leyen, pourraient être l'option la plus sûre.

La présidente a déjà rencontré le S&D et Renew, et elle devrait rencontrer les Verts mercredi après-midi et le groupe ECR mardi prochain avant son vote de confirmation le 18 juillet. Ces réunions permettent aux groupes de présenter leur liste de revendications idéologiques et leurs projets favoris pour le cycle quinquennal.

Pour les libéraux, cela comprend la défense, la compétitivité, la réduction de la bureaucratie, la protection des droits fondamentaux, l'action climatique et la gestion des migrations.

"Il n'y a pas de chèque en blanc", a déclaré M. Hayer. "Les priorités politiques de Renew doivent être intégrées dans le programme de travail de la Commission pour les cinq prochaines années."

A l'approche de cette date décisive, le président du PPE, Manfred Weber, a exhorté l'hémicycle à soutenir la candidate, à respecter le système dit des " Spitzenkandidaten" ( "tête de liste") et à assurer la continuité politique dans un monde criblé de crises.

PUBLICITÉ

"Si Ursula von der Leyen échoue, nous risquons de nous retrouver dans une Europe très instable", a déclaré M. Weber aux journalistes mercredi matin, "Si Ursula von der Leyen échoue la semaine prochaine, il n'y aura qu'un seul homme heureux : Viktor Orbán. Et je ne veux pas faire ce cadeau à Viktor Orbán".