"J'espère que le public britannique verra à quel point cet accord est pratique", déclare Šefčovič

PUBLICITÉ

Le commissaire européen au commerce, Maros Šefčovič, espère que le public britannique aura une vision pragmatique du récent accord entre l'UE et le Royaume-Uni en matière de commerce, de défense et de pêche.

Le tout premier sommet UE-Royaume-Uni a constitué « une étape importante » dans la réparation des relations entre les deux parties après presque une décennie d'amertume et de méfiance à la suite du référendum qui a vu le Royaume-Uni se retirer de l'UE en 2020.

« Je pense que nous avons vraiment fait un pas en avant très important et que nous ouvrons le nouveau chapitre des relations entre l'UE et le Royaume-Uni », a déclaré Šefčovič dans The Europe Conversation.

« Nous sommes d’éternels voisins, nous sommes les plus grands partenaires commerciaux », a-t-il déclaré.

Malgré les paroles chaleureuses et la nature pratique de l'accord, la réaction des politiciens pro-Brexit et des éditorialistes a été marquée par l'indignation, accusant le gouvernement travailliste de « capituler » devant Bruxelles.

L'accord ouvre des discussions pour que le Royaume-Uni adhère aux mêmes normes SPS (sanitaires et phytosanitaires), c'est-à-dire aux réglementations de l'UE relatives à la protection de la vie humaine, animale et végétale contre des risques tels que les maladies, les parasites et les substances cancérigènes.

Lorsqu'il sera achevé, les secteurs de l'agriculture et de la pêche ne seront plus soumis à la lourdeur des formalités administratives requises pour entrer sur le marché de l'UE, comme c'était le cas avant que le Royaume-Uni ne quitte le marché unique.

Le Royaume-Uni adhérera aux normes de l'UE, que la grande majorité des chaînes de production britanniques ont maintenues depuis qu'elles ont quitté l'UE, mais il aura pleinement accès à ses partenaires commerciaux les plus proches. Environ 42 % des échanges commerciaux du Royaume-Uni sont destinés à l'UE.

L'accord comprend également des dispositions visant à permettre aux jeunes citoyens de l'UE et du Royaume-Uni de voyager sans visa.

En outre, les voyageurs britanniques pourront bientôt utiliser les portes électroniques dans les aéroports de l'UE, ce qui signifie que les touristes n'auront pas à faire la queue pour faire tamponner leur passeport.

Un élément clé de ce partenariat était également un partenariat de sécurité et de défense destiné à renforcer la sécurité européenne compte tenu de l'instabilité géopolitique à laquelle le continent est confronté.

Kemi Badenoch, cheffe du Parti conservateur, a déclaré qu'elle reviendrait sur cet accord si elle arrivait au pouvoir après les prochaines élections générales, qui devraient avoir lieu en 2029.

Cependant, Maros Šefčovič dit espérer que le public britannique appréciera les « résultats pratiques et la mise en œuvre pratique des accords », a-t-il déclaré à Euronews.

« Si vous voulez rétablir les liens entre les jeunes et entre l'UE et le Royaume-Uni, si vous voulez faciliter la tâche des agriculteurs et des pêcheurs grâce à l'accord SPS et si vous voulez améliorer la situation des habitants de l'Irlande du Nord, je pense qu'il s'agit là de décisions très importantes », a-t-il déclaré.

Un nouvel accord avec les États-Unis

Par ailleurs, en ce qui concerne les négociations en cours avec les États-Unis sur les droits de douane, Maros Šefčovič a indiqué qu'il était peu probable qu'il se contente d'un arrangement impliquant une base tarifaire étendue, similaire à ce que le Royaume-Uni a récemment accepté.

Les marchandises en provenance du Royaume-Uni seront soumises à des droits de douane de base de 10 %, mais les droits de douane sur l'aluminium et l'acier de 25 % ont été supprimés dans le cadre de cet accord.

Les États membres de l'UE ont déclaré qu'ils s'opposeraient à tout accord similaire, soulignant la taille et le poids du marché unique de l'UE en tant que concurrent égal du marché américain.

« Le message très clair que j'ai reçu de nos ministres du commerce est qu'ils insistent sur la nécessité d'un accord équilibré avec les États-Unis. Nous sommes donc naturellement prêts à négocier avec nos partenaires américains », a-t-il déclaré.

« Nous nous efforçons d'obtenir un accord équilibré. »

En avril dernier, les États-Unis ont imposé des droits de douane de 25 % sur les voitures, l'acier et l'aluminium de l'UE et de 20 % sur d'autres marchandises. Mais ils ont ensuite réduit de moitié le taux de 20 % pendant une période de 90 jours pour négocier un nouvel accord.