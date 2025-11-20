Sabotage du Nord Stream : l’Italie donne son feu vert à l’extradition d’un Ukrainien réclamé par l’Allemagne

La Cour suprême italienne a approuvé la remise à l'Allemagne d'un citoyen ukrainien soupçonné d'avoir coordonné le sabotage du gazoduc Nord Stream en 2022.

C'est ce qu'a annoncé mercredi Nicola Canestrini, l'avocat de Serhii Kuznietsov, 49 ans, arrêté en août dernier à Rimini, où il était en vacances avec sa famille, et contre lequel un mandat d'arrêt européen était en vigueur.

Cet homme, ancien officier de l'armée ukrainienne, a toujours nié faire partie d'une cellule de saboteurs accusés d'avoir posé des explosifs sur des gazoducs sous-marins près de l'île danoise de Bornholm, dans la mer Baltique, provoquant l'interruption de la plupart des transferts de gaz de la Russie vers l'Europe et une pénurie d'approvisionnement.

Kuznietsov a affirmé qu'il se trouvait en Ukraine au moment de l'incident. En outre, en tant qu'officier militaire, il a invoqué l'immunité prévue par le droit international.

S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 15 ans de prison.

"Aussi grande que soit la déception, je garde l'espoir d'un acquittement à l'issue du procès en Allemagne. La justice est un chemin tortueux, le résultat d'un travail continu et non un miracle qui se produit tout seul", a déclaré son avocat.

Kuznietsov a été détenu à la prison d'Arginone à Ferrare près de Bologne et a avait entamé une grève de la faim pour protester contre ses conditions de détention.

Six autres personnes soupçonnées d'avoir participé au sabotage sont toujours en fuite.

Le sabotage du Nord Stream

Selon les procureurs allemands, l'homme de 49 ans aurait utilisé de faux documents pour louer un yacht dans la ville allemande de Rostock, qui aurait ensuite été utilisé pour mener à bien l'opération le 26 septembre 2022.

Selon les documents d'extradition, Kuznietsov a fait exploser au moins quatre bombes contenant 14 à 27 kg d'explosifs à une profondeur de 70 à 80 mètres.

Les explosions ont provoqué quatre ruptures et gravement endommagé les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, rendant impossible le transport du gaz par ces derniers.

Cette attaque a eu lieu alors que l'Europe tentait de se couper des sources d'énergie russes à la suite de l'invasion totale de l'Ukraine par le Kremlin en février 2022.

Nord Stream 1, était la principale voie d'approvisionnement en gaz naturel de la Russie vers l'Allemagne jusqu'à ce que Moscou interrompe ses livraisons à la fin du mois d'août de la même année.

Une longue procédure

En octobre dernier, Rome avait bloqué l'extradition de Serhii Kuznietsov en raison d'un problème lié au mandat d'arrêt allemand.

Début novembre, des membres du Parlement européen ont envoyé une lettre à la Première ministre italienne, Giorgia Meloni , pour lui faire part de leurs inquiétudes concernant cette extradition.

"La destruction des gazoducs a porté un coup sévère à la machine de guerre russe dans sa guerre d'agression contre l'Ukraine", ont écrit les députés. "Du point de vue du droit international, les actions entreprises pour se défendre contre une telle agression, y compris la neutralisation de l'infrastructure militaire ennemie, relèvent de la conduite légale d'une guerre juste".

"Nous demandons donc au gouvernement italien de suspendre toute procédure d'extradition jusqu'à ce que les garanties d'immunité fonctionnelle et de responsabilité de l'Etat aient été évaluées de manière approfondie et indépendante", pouvait-on lire dans cette lettre qui n'aura finalement pas produit l'effet escompté.