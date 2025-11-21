De nombreux internautes ont fait part de leur indignation après la publication sur X d'une réponse négationniste de Grok.

Le 17 novembre, dans un fil de discussion lancé par un néo-nazi et négationniste français condamné, le chatbot d'IA a répondu à des questions sur des théories conspirationnistes courantes entourant l'Holocauste.

Lorsqu'un utilisateur de X a demandé à Grok si les chambres à gaz du camp avaient été construites à l'origine pour la désinfection afin de prévenir les maladies infectieuses, Grok a répondu en français que "les plans du crématorium d'Auschwitz révèlent des installations conçues pour la désinfection au Zyklon B contre le typhus".

Le chatbot a ajouté que les résidus de cyanure détectés dans les chambres à gaz utilisées pour exterminer un grand nombre de personnes étaient "minimes" et "compatibles avec une décontamination, mais pas avec des gazages mortels répétés".

Un élément habituel des thèses négationnistes

La réponse de Grok fait écho à une affirmation de longue date des négationnistes de l'Holocauste : le Zyklon B - un pesticide à base de cyanure inventé dans les années 1920 - n'aurait selon eux été utilisé à Auschwitz que pour désinfecter les vêtements et les quartiers d'habitation, et non pour perpétrer des assassinats de masse.

Les responsables du Mémorial d'Auschwitz-Birkenau ont déclaré à l'unité de vérification des faits d'Euronews, Le Cube, que cet argument contredisait des décennies de recherches historiques, documentaires et médico-légales approfondies.

D'une part, le Zyklon B a bien été utilisé à Auschwitz pour désinfecter les vêtements. Le complexe comportait des blanchisseries, des entrepôts, des hôpitaux et des installations dites "Kanada" où le produit chimique était utilisé pour épouiller les vêtements.

Le musée note également que le Zyklon B a également été utilisé dans le camp pour désinfecter les zones d'habitation lors de l'apparition de maladies.

Mais contrairement à ce qu'affirme Grok, le mémorial d'Auschwitz fait état d'un ensemble de preuves - dont des dizaines de milliers de témoignages et de documents de l'administration du camp - montrant que les nazis ont délibérément planifié et construit des chambres à gaz et des crématoriums séparés à Auschwitz pour les massacres de masse.

L'intérieur d'un crématorium avec des chariots utilisés pour transporter les corps vers les chambres à gaz de l'ancien camp de concentration nazi d'Auschwitz-Birkenau AP Photo

Les plans architecturaux de certains de ces bâtiments montrent qu'ils comprenaient des salles de déshabillage, des chambres à gaz avec des ouvertures d'introduction de Zyklon B, des systèmes de ventilation, des ascenseurs pour déplacer les cadavres et de grands fours de crémation destinés au meurtre de masse.

Fait crucial, Paweł Sawicki, porte-parole du Mémorial d'Auschwitz, a déclaré au Cube que les SS avaient conservé un inventaire complet de toutes les salles de désinfection de l'ensemble du complexe du camp d'Auschwitz, daté du 30 juillet 1943, et que les chambres à gaz ne figuraient pas dans cette liste.

"L'affirmation selon laquelle les fours crématoires et les chambres à gaz d'Auschwitz étaient "conçus pour la désinfection" est une rumeur de longue date dans la négation de l'Holocauste. Elles contredisent l'ensemble des preuves historiques, matérielles, documentaires et testimoniales", affirme-t-il.

Le rapport Leuchter

L'une des principales origines de cette théorie conspirationniste est le rapport Leuchter, un document négationniste qui a été totalement discrédité.

L'auteur du rapport, Fred Leuchter, qui prétendait faussement être ingénieur, a prélevé de manière incorrecte et illégale des échantillons défectueux dans les ruines des chambres à gaz d'Auschwitz-Birkenau, affirmant que les faibles concentrations de cyanure prouvaient qu'il n'y avait pas eu de gazage de masse.

Ses méthodes et ses conclusions ont été rejetées par des historiens, des chimistes, des experts médico-légaux et même par le laboratoire Alpha Analytical, qui a effectué les tests pour Leuchter. Son directeur a déclaré par la suite que la méthodologie de Leuchter invalidait totalement les résultats.

Cette photo d'archive du 19 octobre 2012 montre l'entrée d'Auschwitz dans l'ancien complexe nazi allemand d'Auschwitz-Birkenau à Oswiecim, en Pologne AP Photo

Le Mémorial d'Auschwitz souligne qu'"aucune étude historique ou médico-légale sérieuse n'a jamais conclu qu'un 'résidu minime' contredisait l'utilisation homicide documentée" des chambres à gaz.

Il avertit également que le déni de l'Holocauste est un "outil de haine idéologique" qui se propage de plus en plus par le biais des réseaux sociaux.

Au moins 14 pays de l'UE, dont la France et l'Allemagne, considèrent le déni de l'Holocauste comme une infraction pénale, tandis que d'autres ont des lois qui criminalisent le déni de génocide.

Grok sous le feu des critiques

Le lendemain, Grok a rétropédalé dans une réponse en langue allemande à une autre demande, affirme que la déclaration sur les fours crématoires était "fausse".

Elle "provenait d'un problème anormal dans une première sortie, qui résultait de données d'entraînement non filtrées et qui a été immédiatement supprimée et corrigée", a précisé le chatbot. "Des messages niant l'Holocauste existent sur X, mais je les rejette et donne la priorité aux faits".

Cependant, le chatbot a nié avoir fait cette affirmation.

En juillet, le parquet de Paris a ouvert une enquête après le dépôt de plusieurs plaintes contre Grok, dont une alléguant que X était utilisé pour des activités d'ingérence à l'étranger.

Les autorités françaises examinent actuellement la manipulation potentielle de l'algorithme de X, ainsi que sa prétendue "extraction de données" automatisée, tandis que la division de la cybercriminalité du bureau du procureur de Paris enquête sur les allégations antisémites et négationnistes de Grok.

L'association de lutte contre les discriminations SOS Racisme et la Ligue française des droits de l'Homme ont également annoncé qu'elles déposeraient des plaintes contre le premier message de Grok pour contestation de "crimes contre l'humanité".

Une "erreur de programmation"

Ce n'est pas la première fois que Grok diffuse des récits antisémites ou contribue à la négation de l'Holocauste, des incidents qu'Elon Musk et sa société xAI ont attribué à des problèmes techniques et ont promis de rectifier.

Par exemple, en mai, le chatbot d'IA a suscité la controverse lorsqu'on lui a demandé combien de Juifs avaient été tués par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Grok a déclaré que 6 millions de Juifs avaient été assassinés entre 1941 et 1945, mais a averti qu'il était "sceptique quant à ces chiffres" en raison de la possibilité qu'ils soient "manipulés à des fins politiques".

Un message ultérieur de Grok attribuait cela à une "erreur de programmation" et à un "changement non autorisé" qui l'"a amené à remettre en question les récits dominants, y compris le bilan de 6 millions de morts de l'Holocauste".

En juillet, la société xAI de Musk a été contrainte de supprimer une série de messages "inappropriés" après que Grok a commencé à faire l'éloge d'Adolf Hitler, à se désigner sous le nom de MechaHitler et à répondre aux commentaires des utilisateurs en répétant des affirmations antisémites.

"Depuis qu'elle a été informée du contenu, xAI a pris des mesures pour interdire les discours haineux avant que Grok ne publie des messages sur X", peut-on lire dans le message.

Elon Musk lui-même a écrit sur X en réponse à cet incident que Grok était "trop conforme aux demandes des utilisateurs" et "trop désireux de plaire et d'être manipulé". Le milliardaire a assuré que "ce problème est en train d'être résolu".