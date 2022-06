Le Prix de l'inventeur européen récompense les innovateurs dans tous les domaines

Le livestream de la cérémonie sera diffusé dans cet article le 21 juin, à partir de 11h30 CEST.

Le monde serait bien différent si l'Allemagne ne nous avait pas donné l’imprimerie, l'Italie la radio et l'Ukraine la radiographie.

De telles inventions façonnent l'histoire et l’on peut dire sans exagérer que l'avenir de notre planète en dépend.

Chaque année, l'Office européen des brevets (OEB) célèbre les découvertes les plus brillantes et les plus innovantes lors du Prix de l'inventeur européen, dont la cérémonie virtuelle aura lieu le 21 juin.

Lancé en 2022, le Prix des jeunes inventeurs récompense la créativité et le génie des innovateurs internationaux âgés de 30 ans ou moins. Ce nouveau prix ne requiert pas l'obtention d'un brevet européen, mais récompense des initiatives qui utilisent des technologies pour résoudre des problématiques dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations Unies, contribuant ainsi à façonner un avenir meilleur pour l'humanité.

« Leur ingéniosité et leur persévérance sont une source d'inspiration pour nous tous et soulignent le rôle vital que la prochaine génération d'innovateurs va jouer dans la construction d'un monde plus durable », déclare António Campinos, président de l'OEB.

Cette année, les finalistes du prix des jeunes inventeurs sont la Brésilienne Rafaella de Bona Gonçalves, qui a conçu des serviettes et tampons biodégradables pour lutter contre la précarité menstruelle ; le Belge Victor Dewulf et le Britannique Peter Hedley, qui ont mis au point un système de reconnaissance et de tri basé sur l’intelligence artificielle ; et l'Américaine Erin Smith, qui a développé une application basée sur l’IA utilisant des séquences vidéo pour détecter, dès ses prémices, la maladie de Parkinson.

Une cérémonie virtuelle accessible à tous

L'événement en ligne débutera à 11h30 CEST avec une discussion informelle entre les influenceurs scientifiques Teresa Arnandis (@ladyscienceoffical) et Martin Skadal (@skadal), le président de l’OEB António Campinos, l'ancienne finaliste et membre du jury Carmen Hijosa, ainsi que Baptiste Borowczak, stagiaire du programme « Pan-European Seal » de l'OEB. Ensemble, ils aborderont les technologies émergentes, la durabilité, l'innovation et le rôle des jeunes générations dans ces différents domaines.

Nous découvrirons également les finalistes du Prix de l'inventeur européen de cette année, qui concourent dans quatre catégories : industrie, recherche, pays non OPEP et PME. Un prix « œuvre d'une vie » sera également décerné à un inventeur dont la carrière et le parcours sont extraordinaires ; quelqu'un ayant apporté une contribution exceptionnelle à son domaine et, par là même, sauvé d'innombrables vies.

La cérémonie de remise des prix commencera à 12h00 CEST et mettra à l'honneur les finalistes, dont les travaux touchent aux domaines de la durabilité, de la santé, du climat, de l'énergie et de la fabrication, avec des initiatives allant d'un exosquelette robotique pour les enfants en fauteuil roulant à une méthode permettant d'utiliser les plantes pour extraire les éléments métalliques des sols pollués.

Elles incluent des avancées décisives dans le domaine de la santé, telles qu'un vaccin thérapeutique contre le cancer et des outils destinés à faciliter la vie quotidienne ; notamment un fermoir à ouverture facile, imaginé par un violoncelliste en quête d'une solution lui permettant de détacher son archet d'une seule main.

Un jury international indépendant, composé d'anciens finalistes, a sélectionné les finalistes de cette année parmi une longue liste de candidats nominés par le personnel de l'OEB, des offices nationaux de brevets dans toute l’Europe et des membres du public.