Être végétarien, une question de génétique ?

Après avoir examiné 330 000 génomes, des chercheurs ont identifié chez les végétariens des gènes qui pourraient expliquer leur choix d'une alimentation à base de plantes.

Le végétarisme est pratiqué depuis des millénaires dans différentes sociétés et cultures, mais aujourd'hui, seule une petite minorité de personnes dans le monde renonce à manger de la viande.

Ces personnes se tournent notamment vers un régime sans viande pour des raisons éthiques, telles que le bien-être des animaux ou la réduction de l'empreinte carbone. Mais ce régime pourrait-il être héréditaire ?

Une équipe de chercheurs pense avoir découvert des preuves montrant que le fait d'opter pour un régime à base de plantes pourrait en fait être influencé par notre génétique.

Plus de 330 000 génomes passés au crible

Une équipe dirigée par Nabeel Yaseen, professeur de pathologie à l'université Northwestern aux États-Unis, a passé au crible la UK Biobank, une base de données biomédicales à grande échelle. Ils ont comparé les génomes de 5 324 végétariens stricts et de 329 455 non-végétariens âgés de 40 à 69 ans.

Ils ont tenté "d'identifier les loci associés au végétarisme strict". En génétique, un loci désigne la position d'un gène sur le chromosome.

Les mécanismes par lesquels les variantes génétiques influencent les choix alimentaires impliquent une interaction entre le métabolisme, les effets physiologiques et la perception du goût. Nabeel Yaseen Professor of pathology, Northwestern University

"Nous avons identifié trois gènes qui sont significativement associés au végétarisme, ainsi que 31 autres gènes qui sont probablement associés au végétarisme", affirme Nabeel Yaseen à Euronews Next.

Les conclusions de l'équipe ont été publiées dans PLoS ONE.

"Les mécanismes par lesquels les variantes génétiques influencent les choix alimentaires impliquent une interaction entre le métabolisme, les effets physiologiques et la perception du goût. Les niveaux d'appréciation et de consommation des produits alimentaires sont influencés par la perception du goût", indique l'étude.

La découverte de l'équipe ouvre de nouvelles pistes de recherche qui nécessitent des études plus approfondies pour comprendre pleinement la relation entre la génétique et le végétarisme.

Rôle des gènes

"Sur la base des fonctions de certains de ces gènes, nous supposons que le métabolisme des lipides (graisses) et ses effets sur les fonctions cérébrales peuvent jouer un rôle", explique Nabeel Yaseen.

"À l'heure actuelle, nous ne pouvons que spéculer : une possibilité est que la viande contienne des composants gras uniques que les végétariens sont capables de synthétiser de manière endogène, alors que les autres doivent les obtenir à partir d'un régime contenant de la viande", ajoute-t-il.

Cette recherche s'inscrit dans le cadre des études d'association à l'échelle du génome (GWAS) qui ont vu le jour au milieu des années 2000. Il s'agit d'une approche scientifique utilisée pour identifier les variations génétiques associées à des traits - ou parfois à des maladies.

Avec les GWAS, les chercheurs étudient l'association entre les variantes génomiques et un trait spécifique, bien qu'ils ne puissent identifier qu'une corrélation, et non une causalité.

"Nous espérons que notre étude stimulera d'autres recherches sur la génétique et la physiologie du végétarisme", déclare Nabeel Yaseen, espérant que les recherches futures fourniront davantage d'informations sur le rôle joué par les gènes et les variantes identifiés.

"Ces connaissances pourraient nous permettre de fournir de meilleures recommandations alimentaires personnalisées et peut-être de produire de meilleurs substituts à la viande", conclut-il.