Les étiquettes d'avertissement de type cigarette, une piste pour réduire la consommation de viande ?

Les images graphiques mettant en garde contre les dangers du tabagisme ont eu un impact pour persuader des fumeurs d'arrêter la cigarette. Cette initiative pourrait-elle fonctionner pour la viande ?

Les avertissements sanitaires figurant sur les paquets de cigarettes - notamment les images graphiques d'organes malades - ont permis de réduire le nombre de fumeurs dans le monde et d'améliorer la compréhension des risques du tabac pour la santé.

Aujourd'hui, des chercheurs suggèrent que l'utilisation du même type d'étiquettes d'avertissement pourrait réduire la consommation de viande. Le Parlement européen, ainsi que de nombreux gouvernements, préconisent une réduction de la quantité de viande consommée par les citoyens.

Manger trop de viande est associé à des problèmes de santé tels qu'un risque accru de certains types de cancers, et l'industrie de la viande contribue fortement au changement climatique et aux émissions de gaz à effet de serre.

Une étude menée par une équipe de l'université de Durham, au Royaume-Uni, a révélé que l'utilisation d'étiquettes d'avertissement, semblables à celles qui figurent sur les paquets de cigarettes, pourrait avoir un impact sur la réduction de la consommation de viande.

Publiant leurs conclusions dans la revue scientifique Appetite, les chercheurs ont testé une série d'étiquettes d'avertissement sur des produits alimentaires contenant de la viande. Les étiquettes comportaient une image graphique et un texte, dont certains avertissaient des dommages causés au climat et à la santé, ainsi que du risque de pandémie.

Un échantillon de 1 001 adultes amateurs de viande a été divisé en quatre groupes. On leur a montré des images de plats chauds que l'on peut acheter dans une cantine, tels que des pâtes à la viande, des pâtes au poisson, des pâtes aux légumes ou des pâtes végétaliennes. Ces plats portaient soit une étiquette d'avertissement sanitaire, soit une étiquette d'avertissement climatique, soit une étiquette d'avertissement pandémique, soit rien du tout.

On leur a ensuite demandé de prendre 20 décisions sur différents choix de repas, en répondant à des questions sur le degré d'anxiété et la crédibilité des étiquettes.

Les chercheurs ont également mesuré les intentions futures d'achat et de consommation des repas proposés, ainsi que l'attrait de ces derniers.

Ils ont constaté que toutes les images étaient efficaces pour décourager les gens de choisir de la viande dans leurs repas.

"Atteindre le niveau zéro est une priorité pour la nation et la planète. Comme il a déjà été démontré que les étiquettes d'avertissement réduisent le tabagisme ainsi que la consommation de boissons sucrées et d'alcool, l'utilisation d'un label d'avertissement sur les produits contenant de la viande pourrait nous aider à atteindre cet objectif, si elle était introduite en tant que politique nationale", affirme Jack Hughes, qui a réalisé l'étude dans le cadre de sa recherche de doctorat avec le département de psychologie de l'université de Durham.

Les images ont permis de réduire les choix de viande de 7 à 10 %, et les participants se sont montrés plus favorables aux étiquettes d'avertissement climatique, qu'ils ont jugées plus crédibles.

Selon un récent sondage YouGov, 72 % de la population britannique se considère comme des mangeurs de viande. Le Royaume-Uni s'est fixé pour objectif de réduire la consommation de viande de 30 % d'ici à 2032, dans le cadre de sa stratégie alimentaire nationale.

"Nous savons déjà que manger beaucoup de viande, en particulier de la viande rouge et de la viande transformée, est mauvais pour la santé et que cela contribue aux décès dus à la pollution et au changement climatique. L'apposition d'étiquettes d'avertissement sur les produits carnés pourrait être un moyen de réduire ces risques pour la santé et l'environnement", indique l'auteur principal de l'article, le Dr Milica Vasiljevic, du département de psychologie de l'université de Durham.