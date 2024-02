Madrid va transformer des immeubles de bureaux vacants en logements

Les entreprises recherchent davantage d'espaces collaboratifs pour attirer les salariés dans les bureaux. Les bâtiments les plus obsolètes qui ne s'adaptent pas à ces tendances seront sujets à transformation. Cela pourrait être une solution face à la pression immobilière, à condition que l'urbanisme et les réglementations architecturales le permettent" explique María Mayoral, Responsable Transformation et Changement d'Usage chez CBRE.