Premier vol réussi de la fusée Ariane 6, l'Europe va retrouver son indépendance spatiale

La fusée Ariane 6 a décollé sans encombre ce mardi à 21 heures depuis Kourou en Guyane française.

La fusée est partie sans encombre sans détruire ni le pas de tir et en n'explosant pas. Un retour en force pour l'Agence spatiale européenne (ESA) et pour l'industrie aérospatiale européenne face à la concurrence de SpaceX notamment.

Ce décollage va permettre aux Européens de retrouver son indépendance pour accéder à l'espace, un accès dont le Vieux Continent était privé depuis un an après le dernier décollage d'Ariane 5.

Comme lors de la répétition générale de juin dernier, le compte à rebours s'est écoulé sans encombres, mais cette fois le décompte ne s'est pas arrêté à 18 secondes. Les vibrations, perceptibles depuis plusieurs minutes, ont fait fuir l'ensemble de la faune aux alentours. Le moteur Vulcain 2.1 s'est allumé, la terre s'est mise à trembler. Et puis, sept secondes plus tard, les deux boosters latéraux ont été mis à feu. Le bras mécanique qui reliait la fusée au pas de tir s'est alors détaché au même instant et le lanceur a décollé.

Ce décollage était le résultat de plus de 14 années de travail.

"Envoyer une fusée, on savait déjà le faire, on avait Ariane 5, résume Carine Leveau du CNES. Ce qui fait la spécificité d'Ariane 6, ce qui justifie cette nouvelle fusée, c'est le moteur réallumable qui permet de lâcher des satellites à différentes altitudes. C'est un des critères les plus importants qui permettra de parler, ou non, de succès pour ce premier vol."

En cas de réussite complète, ce lancement ouvrira de nouvelles perspectives pour le spatial européen mais aussi pour le Centre spatial guyanais, qui vise toujours un objectif de 30 lancements par an d'ici 2030.

Deux autres vols sont d'ores et déjà prévus cette année, six la suivante et huit en 2026.