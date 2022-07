no comment

Sur la carte postale de la Suisse, il y a les Alpes, le chocolat et les banques. Désormais on peut y rajouter le mariage gay. Pour la première fois, les couples homosexuels ont pu se dire oui, en cette date historique du 1er juillet 2022. Stefano et Luca ont été les premiers à se marier à Zurich.

Les homosexuels bénéficiaient d'un pacte civil depuis 2007, mais les électeurs ont mis fin au retard de la Suisse en votant oui au mariage à 64%, y compris dans les cantons les plus conservateurs l'automne dernier. Le nouveau texte de loi leur confère de nouveaux droits et il prévoit notamment que les couples de même sexe puissent adopter un enfant conjointement.