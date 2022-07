no comment

Les incendies continuent de faire rage au Portugal, pays déjà traumatisé par les feux meurtriers de 2017. Dans le village de Bemposta, les habitants tentent tant bien que mal de calmer les flammes.

Dans la région d**'Aveiro dans le Nord,** une femme d'une cinquantaine d'années aurait péri dans les flammes. Mais c'est le centre du pays qui reste le plus touché par les feux de forêt, attisés par la chaleur et la force du vent.

À Leiria, où les températures ont grimpé jusqu'à 45 degrés et où plus de 3 000 hectares ont été brûlés jusqu'à présent, les autorités ont bloqué les principaux axes routiers, les vents forts rendant plus difficile la lutte contre les flammes pour les pompiers.