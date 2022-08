no comment

Depuis de nombreuses années, des gardes-frontières pakistanais et indiens prennent part à une cérémonie quotidienne au poste frontière de Wagah. Alors que le Pakistan (14 août) et l'Inde (15 août) célèbrent le 75e anniversaire de leur indépendance, la cérémonie "Beating the Retreat" attire les foules. Les soldats font le pas de l'oie dans un rituel théâtral symbolisant l'antipathie entre les deux pays après l'indépendance, mais la cérémonie se termine par une poignée de main fraternelle.