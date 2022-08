Pour la première fois après deux ans d'absence à cause de la pandémie de Covid-19, les rues de l'Ouest londonien ont pu de nouveau résonner au son des steel bands et vibrer au rythme de la danse ; le carnaval de Notting Hill est de retour. Ce carnaval né dans les années 1960 est devenu au fil des ans un moment de célébration joyeuse et colorée de la culture antillaise. Il est considéré comme un des plus grands carnavals d'Europe.