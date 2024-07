Vidéo. No Comment : Gaemi, le plus puissant typhon en huit ans, touche terre à Taïwan

Mercredi, le typhon Gaemi, accompagné de vents violents et de fortes précipitations a contraint l’île de Taïwan à annuler certaines de ses manoeuvres militaires annuelles, à fermer les écoles et les bureaux ainsi qu’à évacuer des milliers de personnes des régions présentant un risque élevé de glissements de terrain. Au total, au moins trois personnes ont perdu la vie et des centaines ont été blessées.

Plusieurs villes, dont Taipei, ont annoncé que les écoles et les bureaux gouvernementaux resteront fermés pour la deuxième journée consécutive. La Bourse est également fermée jeudi.

Le typhon a tué trois personnes et blessé plus de 200 autres habitants avant même qu’il ne touche terre. Un motard a été écrasé jeudi par la chute d’un arbre à Kaohsiung, une ville du sud, et une conductrice a été tuée par la chute de débris sur sa voiture dans la province de Hualien, dans l’est de Taïwan, selon les autorités.