Ce lundi, des militants de Greenpeace Italie ont envahi pacifiquement le salon mondial du gaz Gastech à Milan pour protester contre les énergies fossiles, le greenwashing et l'absence de politiques de prévention du changement climatique. Une cinquantaine de manifestants ont réussi à entrer dans le salon et ont défilé parmi les stands de la foire avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "L'enfer climatique se cache derrière le greenwashing" et "Révolution sans énergies fossiles".