A Belfast, en Irlande du Nord, les habitants en deuil déposent des fleurs à la mémoire d'Elizabeth II.

Cinq jours après la mort de la Reine, Charles III effectuait ce mardi sa première visite en Irlande du Nord en tant que monarque britannique. Le souverain rencontre des responsables politiques des différentes communautés dans le cadre d'une tournée dans les quatre nations constitutives du Royaume-Uni (Angleterre, Pays de Galles, Écosse et Irlande du Nord) pour recevoir leurs condoléances après la mort d'Elizabeth II.

Profondément dévoués à la reine morte jeudi dernier, les unionistes nord-irlandais craignent que leur cause, l'appartenance au Royaume-Uni, soit plus menacée que jamais, dans un contexte politique bouleversé par le Brexit et la progression historique des nationalistes républicains, partisans d'une réunification avec la République d'Irlande voisine.

Elizabeth II a visité l'Irlande 22 fois en tant que Reine et joué un rôle dans le processus de paix, après l'accord de 1998 mettant fin à trente ans de bain de sang qui a fait 3 500 morts. En 2012, elle avait serré la main de l'ancien ministre du Seinn Fein et ancien commandant de l'IRA Martin McGuinness, un an après être devenue la première reine britannique à visiter l'Irlande indépendante.