no comment

Cela fait plus de deux semaines que l'Iran s'est embrasé. En cause, le décès de la jeune Mahsa Amini, alors qu'elle était interpellée par la police des mœurs.

Depuis, les manifestations s'étendent en Iran, et la répression est féroce : 75 morts selon l'ONG Iran Human Rights.

Dans le monde, des manifestations de soutien aux femmes en Iran se multiplient.

En Argentine, des dizaines de personnes se sont rassemblées devant l'ambassade d'Iran à Buenos Aires.

À New York, c'est une centaine de personnes qui a manifesté devant le siège du New York Times. Une manifestation pour les droits des femmes iraniennes, mais aussi pour accuser le journal et une de ses reporters d’articles «biaisés».