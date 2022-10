La nouvelle Première ministre Giorgia Meloni et ses ministres, qui forment le gouvernement le plus à droite et le plus eurosceptique d'Italie depuis 1946, ont prêté serment samedi matin au palais présidentiel du Quirinal à Rome.

La cérémonie sous les ors de ce palais dominant Rome, résidence des papes et des rois d'Italie avant de devenir le siège de la présidence de la République, s'est déroulée en présence du chef de l'Etat, le président Sergio Mattarella.