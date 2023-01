Le Portugais Cristiano Ronaldo a été accueilli telle une superstar par son nouveau club Al-Nassr, en Arabie saoudite, qui a réalisé le plus gros transfert de son histoire avec un contrat qui pourrait avoisiner selon plusieurs sources la somme astronomique de 200 millions d'euros par saison."Ce contrat est unique parce que je suis un joueur unique", a déclaré le quintuple Ballon d'or lors de la conférence de presse.

Sur le déclin sportivement, Ronaldo a toutefois affirmé que son arrivée dans le club d'Al-Nassr ne marquait pas la fin de sa carrière, mais une nouvelle étape dans sa chasse aux records après avoir "tout gagné" en Europe.

L'Arabie saoudite est secouée par la "Ronaldomania" depuis l'annonce de son recrutement. Si Ronaldo n'est pas la première vedette vieillissante du football à s'engager dans un club du Golfe, jamais encore un joueur de son calibre n'avait signé dans la région.

Avec ce gros coup, Al-Nassr, dont le compte Instagram a gagné des millions d'abonnés en quelques heures, entend donner un sérieux coup de fouet à une équipe fondée en 1955, sevrée de titre national depuis 2019 et désireuse de faire bonne figure dans la Ligue des champions asiatique, dont son rival saoudien Al-Hilal est tenant du titre et le club le plus sacré.