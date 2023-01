Les manifestations contre l'éviction du Président péruvien Pedro Castillo ne faiblissent pas, malgré l'état d'urgence décrété samedi à Lima, la capitale, et dans plusieurs provinces du pays.

Pedro Castillo a été destitué et arrêté il y a plus d'un mois, le 7 décembre 2022, et remplacé par la vice-Présidente Dina Boluarte, comme le veut la Constitution, mais les manifestants exigent son départ. En cinq semaines, la répression des protestations a fait une cinquantaine de morts.