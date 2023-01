no comment

"Une exposition sur Banksy mais pas de Banksy" : "The Mystery of Banksy - A Genius Mind", une exposition montée d'abord en Allemagne est arrivée à Malmö en Suède, où elle sera présentée jusqu'en mai. A travers l'exposition, le visiteur retrouve 160 répliques d'oeuvres d'art du célèbre anonyme de la rue : graffitis, photographies, sculptures, installations vidéo, etc... Afin de donner un aperçu de l'oeuvre de l'artiste britannique, dont l'identité n'a jamais été révélée. "Cela soulève beaucoup d'émotions autour de beaucoup de sujets différents", a déclaré un visiteur, heureux de voir une salle consacrée au dernier travail de Banksy en Ukraine.