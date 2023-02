no comment

Les troupes russes coupent peu à peu les accès routiers de Bakhmout. Pourtant, plus de 5000 civils s’accrochent à leur ville au risque d’y mourir. L’armée ukrainienne se défend avec l’énergie du désespoir et au prix de pertes humaines importantes, mais la perspective d’un retrait vers des lignes de défense plus solides se précise.