Ce lundi, l'un des émetteur de l'entreprise de service public de radio et télévision islandais, RÚV s'est éteint. L'antenne, qui culmine à 218 mètres, est la troisième structure la plus haute du pays.

Elle transmettait les services radio de la RÚV dans tout l'est du pays et jusqu'à la mer de Norvège. Dans un communiqué, la chaîne a déclaré que l'équipement nécessaire au maintien du service était très coûteux et que peu de radios recevaient désormais les émissions en ondes longues.